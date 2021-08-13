Сегодня утром в СМИ и соцсетях появилась новость, что на Новоазовском направлении боевик т.н. 9 ОМСП 1АК "ДНР", как говорится, слетел с катушек и начал крошить своих сослуживцев направо и налево. В результате уже погибло 7 человек: 4 боевика, в т.ч. и командир, и 3 гражданских, среди которых как минимум 1 женщина.

Не то чтобы пьяные выходки боевиков были хоть для кого-то новостью, но все-таки такая целенаправленность и ожесточенность этого российского наёмника навели меня на мысль, что для такого сумасшествия обязательно должна быть крайне веская причина. Поэтому я связался с инсайдером из военной сферы, который как раз служит в упомянутом районе. Он подтвердил и сам факт резни, и подлинность аудиозаписей. Более того, он рассказал некоторые "пикантные" подробности этой ситуации.

Оказывается, боевики как обычно распивали спиртные напитки на берегу в районе с. Саханка, в результате чего между ними случилась словесная перепалка, которая привела к драке. В ходе потасовки скрепоносцы решили неестественным насильственным путем наказать сослуживца. Тот такого жеста не оценил, схватил оружие и порешил сначала своих насильников, а потом и наблюдателей, и теперь бегает по окрестным полям, наводя страх на всех российских наёмников. На данный момент район перекрыт боевиками – ищут беглеца (позже появилась информация о том, что беглеца якобы нашли и убили. - Ред.).

Получается, российская пропаганда рассказывает о страшных мифических "европейских ценностях" и "геях, которые украинское командование оправляет штурмовать Донбасс", а на деле в скрепоносных псевдореспубликах одни извращенцы и насильники. Что и требовалось доказать.

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