Знакомятся под видом ровесников и выманивают фото: где в Украине педофилы охотятся за детьми

После того, как в Украине запретили российскую соцсеть ВКонтакте, где в основном и "работали" педофилы, последние переместились в Facebook, Instagram, Tik-Tok, и даже Telegram. Они все также вступают в приятельские отношения с детьми даже младше 10 лет. Ищут их слабые стороны, задаривают подарками, а затем любо шантажируют фотографиями, либо приглашают на встречи и насилуют.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Одним из основных каналов знакомства педофилов с детьми являются социальные сети. В Реестре судебных решений Украины можно отыскать десятки дел, где в качестве обвиняемых проходят те, кто через соцсети получают доступ к маленьким детям и подросткам. Вымогают у них фото порнографического характера, шантажируют и даже насилуют их.

Так в суде города Черкассы рассматривается дело студента одного из вузов Киевской области, будущего эколога. Молодой человек проживал в Винницкой области, в свободное время общался через Facebook с 10-летней девочкой.

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Он вел с ней беседы на сексуальные темы, отправлял откровенные грубые сексуальные истории, а также порнографические фотографии. Взамен просил девочку также прислать ему свои "голые" снимки.

А в Сумах следователи расследуют еще одно дело. По нему проходит 31-летний мужчина, который знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях, затем приглашал их на встречи в арендованные квартиры и там насиловал.

Причем подозреваемый использовал разные соцсети, а к своим жертвами приезжал в другие области Украины. Так после интимных разговоров в Telegram он пригласил несовершеннолетнюю жительницу села Верхняя Сыроватка Сумской области на встречу уже офлайн. Даже приехал за ней в село на автомобиле Tesla.

Он привез девушку на арендованную квартиру, где снял с нее одежду, а затем изнасиловал.

С еще одной несовершеннолетней он познакомился через Instagram. После общения, которое длилось некоторое время, он пригласил ее в арендованную квартиру и тоже изнасиловал. Также он встречался с несовершеннолетними девочками в Полтавской и Кировоградской областях.

Еще одного подростка он уговорил сделать для него интимные личные фотографии и прислать.

Шокирующий случай произошел в Одессе. Там задержали 49-летнего мужчину. Он еще в 2019 году зарегистрировался в одной социальной сети под видом юноши и познакомился с 13-летней девочкой.

Он выпросил у нее интимное фото, а потом под видом правоохранителя начал ей названивать, рассказывая, что контролирует распространение порнографической продукции. Угрожал, что скинет ее фото родителям, одноклассникам, если она с ним не встретится.

Девочка испугалась и разрешила ему прийти домой, когда мамы не было дома. Мужчина ее изнасиловал. А затем начал регулярно наведываться в течение двух лет, пока она не решилась обо всем рассказать маме.

По словам старшего инспектора департамента киберполиции Украины Дениса Клинга, после того, как у нас в стране запретили использовать российскую социальную сеть ВКонтакте, дети и подростки стали больше использовать другие сети – Facebook, Instagram, Tik-Tok.

Педофилы также переместились туда. "Как правило, они используют фишинговые странички, чтобы не показывать собственного лица, а выдают себя за кого-то другого. Они быстро входят в доверительные отношения с ребенком через игры, цветочки, конфеты – все, что интересует ребенка в его возрасте", – говорит Клинг.

Для начала эти люди изучают психологию жертвы, прощупывают, чего ей сейчас не хватает в жизни, как у нее дела в школе, отношения с родителями, друзьями, насколько она социально зависима.

"Они ищут слабое место ребенка, за что можно зацепиться. А затем наступает стадия подарков. Они предлагают ему купить игру, конфеты, куклу, гаджет. Таким образом затягивают ребенка в отношения", – говорит Клинг.

Среди педофилов есть любители детской порнографии. После того, как установлены доверительные отношения с жертвой, они в форме игры начинают выманивать у детей их "обнаженные" фотографии, часто очень откровенные.

Некоторые дети пугаются, а некоторые ведутся на такое. Особенно если скрытый "друг" еще и предлагает заплатить за фото. После того, как педофил добился снимка, он начинает просить еще и еще или угрожать и шантажировать.

"У нас были случаи, когда педофил по соцсетям вычислял родителей ребенка и шантажировал их. Говорит, что если вы мне не заплатите или не пришлете еще такие фотографии, то я распространю фото вашего ребенка в интернете. Причем вымогание будет идти постоянно, на одной выплате или одной фотографии педофил не остановится", – говорит Клинг.

Бывает, что такие люди приглашают детей и на личные встречи. Правда, это происходит не очень часто поскольку они понимают, что на свидание могут прийти родители или даже правоохранители, которым пожалуются родные ребенка.

В последнее время педофилы используют и относительно новую соцсеть Tik-Tok. "Там нет сильного контроля, у этой сети нет возможности отсеять все, поэтому сексуальный контент туда может попасть", – отмечает следователь.

В Тиндере (сайт знакомств) педофилы бывают намного реже, поскольку тут уже сидят люди постарше, а сама соцсеть верифицирует пользователей, проверяет их фотографии.

Не следует думать, что педофилы – это неудачники, толстые дядьки, живущие в однокомнатных квартирах где-то на окраине. Хотя все они психически нездоровые люди, но среди них есть достаточно состоятельные, образованные, в возрасте примерно от 20 до 60 лет, которые имеют семьи.

Поэтому вычислить их иногда достаточно сложно. Тем более, что часто сами жертвы и родители испугавшись удаляют всю переписку с ними. И когда приходят с заявлением в полицию, то не всегда могут предоставить доказательства. Сотрудникам киберполиции приходится долгое время восстанавливать уничтоженные доказательства.

Правоохранители советуют в случае, если в соцсетях у вас или у вашего ребенка появился такой знакомый, немедленно писать заявление.

Не уничтожать переписку, она поможет доказать вину преступника.

Также родителям необходимо установить доверительные отношения с ребенком как можно раньше. Чтобы дочь или сын знали, что могут все рассказать родителям и их не осудят, а помогут.

Также следует внимательно наблюдать за поведением подрастающего ребенка, и реагировать на любые изменения.

Кроме этого существуют различные программы, которые помогут вам контролировать что смотрит ваш ребенок в интернете.