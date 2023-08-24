Злоупотребление на гуманитарке более 62 миллионов: НАБУ объявило подозрения чиновникам

В четверг, 24 августа, Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно с Специализированной антикоррупционной прокуратурой обнародовали информацию о злоупотреблениях, связанных с закупкой продуктов питания на сумму 62,5 млн грн. Согласно проведенному расследованию, указанные продукты предполагались для использования в качестве гуманитарной помощи населению различных регионах: Донецкой, Херсонской, Сумской, Запорожской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской и Полтавской областях, а также в городе Киев.

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К реализации сделки причастны бывшие и действующие чиновники. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В процессе проведения досудебного расследования выяснилось, что в марте 2022 года первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия осуществил схему, которая включала в себя организацию закупок продукции для областных военных администраций с использованием средств акционерного общества "Укрзализныця". Особенностью этой схемы было то, что продукция покупалась у контролируемой компании по ценам, заметно превышавшим рыночные в 2-3 раза.

Механизм завышения цен был реализован путем закупки продукции от зарубежного производителя (Польша) через посредническую фирму, находившуюся под контролем замешанных лиц. Таким образом, стоимость товаров искусственно завышалась, что позволяло осуществить масштабное хищение средств.

В результате реализации указанной схемы с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" причинен ущерб в сумме 28,8 млн грн (с НДС).

Также в этот период с участием того же топ-чиновника были проведены закупки продуктов питания для государственных нужд по завышенным ценам через другую компанию, которая также находилась под его контролем. Эта компания, используя посредническую фирму, приобретала продукцию от иностранного производителя (Турция) по рыночным ценам. Подобно первому случаю, цены на продукцию повышались на этапе перепродажи между подконтрольными компаниями.

Для осуществления этой схемы был также привлечен заместитель министра экономики, действовавший на тот момент. Он участвовал в утаивании информации о более выгодных предложениях от других участников рынка, включая украинских производителей. Кроме того, этот чиновник участвовал в манипулировании процедурой согласования заявок и счетов на закупку продуктов у подконтрольной компании, нарушая законодательство и стимулируя незаконное согласование.

В обоих эпизодах основной механизм схемы заключался в том, что подконтрольные компании использовались для искусственного завышения цен на продукцию и дополнительного обогащения на этом фоне.

Из-за действия схемы с марта по август 2022 года АО "Укрзализныця" причинен ущерб в сумме 33,7 млн грн. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации.

О подозрении сообщено 2 лицам:

первому заместителю Министра аграрной политики и продовольствия;

экс-заместителю Министра экономики.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступления.

Данный инцидент прокомментировал журналист Олег Новиков.

"Речь идет об эксзаместителе министра экономики Александре Грибане и первом заместителе министра аграрной политики и продовольствия Тарасе Высоцком", – пишет он.

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