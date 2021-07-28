Злоумышленники начали маскировать вирусы под копии Windows 11: что нужно знать

В Лаборатории Касперского заявили о вирусах, которые распространяются в сети под видом новой операционной системы Windows 11. При запуске вредоносного программного обеспечения идет обычная установка, похожая на реальную.

После завершения инсталляции вредоносного ПО на компьютере появляются как обычные рекламные программы, так и трояны, которые крадут пароли пользователя и другую конфиденциальную информацию, написала Лаборатория Касперского. Во избежание утечки личных данных, Лаборатория предложила не скачивать новую Windows 11 с подозрительных сайтов, а пользоваться официальной страницей Microsoft.

Разработчики отметили, что часто пользователи не зная о возможности прямого скачивания, находят дистрибутивы в поисковых системах, и как правило это оказывается софт злоумышленников.

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"Отличить вредоносную программу от настоящей практически невозможно. она начинает действовать уже после установки: крадет пароли, логины, получает доступ к личной информации человека", – рассказали в Лаборатории.

Официально Windows 11 была представлена пользователям 24 июня. Как сообщили ее разработчики, она будет работать быстрее, чем предыдущая версия программы, при этом займет меньше дискового пространства. Также расширятся возможности для геймеров.

Уточняется, что пользователи Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11 в начале 2022 года.

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