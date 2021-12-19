ФСБ России управляет террористами 'Л/ДНР': журналисты раскрыли схему и назвали имена 'главарей'

Федеральная служба безопасности РФ управляет террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР" с помощью так называемых "министерств государственной безопасности". Таким образом россияне контролируют "органы власти" псевдореспублик, потоки контрабанды и границу.

Об этом говорится в расследовании издания "Радио Свобода". По данным контрразведки СБУ, многие сотрудники "МГБ" – это бывшие работники украинского Министерства внутренних дел, а вот руководящий состав – граждане России, которые в Украине находятся под вымышленными именами.

К примеру, глава так называемого "МГБ" группировки "ЛНР" Анатолий Антонов на самом деле Рашид Садыков. А настоящее имя руководителя "МГБ" группировки "ДНР" Владимира Павленко – Владимир Евдокимов. Зарегистрирован он в Краснодаре по улице Думенко.

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Также гражданами России являются сотрудники луганского "МГБ" Николай Куренков и Николай Кравцов. Их настоящие фамилии Курочкин и Крайний. Однако, отмечают журналисты, главную роль в сфере безопасности играет не "МГБ", а отправляющиеся из Москвы оперативные группы ФСБ.

"В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке – около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ", – рассказал представитель контрразведки СБУ.

Журналисты также назвали имена руководителей этих групп:

Александр Шингырев (позывной "Арбат");

Алексей Корнев (позывной "Айсберг");

Константин Максимов (позывной "Карел");

Станислав Полянцев (позывной "Бродяга");

Андрей Курылкин (позывной "Дипломат").

Как утверждают в СБУ, без ведома руководителя оперативной группы на оккупированных территориях ничего не происходит, а отвечают они за несколько направлений. В частности:

организация работы "министерств";

контроль за деятельностью оперативных работников "МГБ";

обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях;

контроль за так называемыми "органами власти";

организация охраны "границы" "ДНР"/"ЛНР" с Россией и территориями, подконтрольными правительству Украины;

шифрованная специальная связь;

управление секретными пыточными тюрьмами, вроде донецкой "Изоляции".

"МГБ" отвечает не только за политическую ситуацию, оно отвечает за ситуацию вокруг возможных преступлений среди военных, накопления оружия, контрабанды оружия – все же течет в Россию. Одновременно они отвечают за особые позиции, например, за сигареты. Там три крупных оборудованных фабрики, которые производят контрабандные сигареты – в Дебальцево, возле Донецка и в Луганской области", – рассказал журналист латвийского издания "Спектр" Дмитрий Дурнев.

Он также отметил, что в последнее время эти предприятия значительно расширились, так как появились рынки сбыта далеко за пределами Луганска и Донецка. "Продукция подпольных табачных фабрик обнаруживается по всей Западной Европе, она и в Великобритании есть", – добавил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, воевавший против Украины на Донбассе Олег Снидинов пытался закрепиться в России, но спокойно пожить ему там не удалось: попытки легализоваться провалились, потом его задержали сотрудники ФСБ, а теперь и вовсе ссобираются депортировать в Украину.