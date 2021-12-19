ФСБ России управляет террористами "Л/ДНР": журналисты раскрыли схему и назвали имена "главарей"
Федеральная служба безопасности РФ управляет террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР" с помощью так называемых "министерств государственной безопасности". Таким образом россияне контролируют "органы власти" псевдореспублик, потоки контрабанды и границу.
Об этом говорится в расследовании издания "Радио Свобода". По данным контрразведки СБУ, многие сотрудники "МГБ" – это бывшие работники украинского Министерства внутренних дел, а вот руководящий состав – граждане России, которые в Украине находятся под вымышленными именами.
К примеру, глава так называемого "МГБ" группировки "ЛНР" Анатолий Антонов на самом деле Рашид Садыков. А настоящее имя руководителя "МГБ" группировки "ДНР" Владимира Павленко – Владимир Евдокимов. Зарегистрирован он в Краснодаре по улице Думенко.
Также гражданами России являются сотрудники луганского "МГБ" Николай Куренков и Николай Кравцов. Их настоящие фамилии Курочкин и Крайний. Однако, отмечают журналисты, главную роль в сфере безопасности играет не "МГБ", а отправляющиеся из Москвы оперативные группы ФСБ.
"В Луганске указанная группа состоит ориентировочно из 13 человек, в Донецке – около 15. Их возглавляют кадровые сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ", – рассказал представитель контрразведки СБУ.
Журналисты также назвали имена руководителей этих групп:
Александр Шингырев (позывной "Арбат");
Алексей Корнев (позывной "Айсберг");
Константин Максимов (позывной "Карел");
Станислав Полянцев (позывной "Бродяга");
Андрей Курылкин (позывной "Дипломат").
Как утверждают в СБУ, без ведома руководителя оперативной группы на оккупированных территориях ничего не происходит, а отвечают они за несколько направлений. В частности:
организация работы "министерств";
контроль за деятельностью оперативных работников "МГБ";
обеспечение контрразведывательного режима на оккупированных территориях;
контроль за так называемыми "органами власти";
организация охраны "границы" "ДНР"/"ЛНР" с Россией и территориями, подконтрольными правительству Украины;
шифрованная специальная связь;
управление секретными пыточными тюрьмами, вроде донецкой "Изоляции".
"МГБ" отвечает не только за политическую ситуацию, оно отвечает за ситуацию вокруг возможных преступлений среди военных, накопления оружия, контрабанды оружия – все же течет в Россию. Одновременно они отвечают за особые позиции, например, за сигареты. Там три крупных оборудованных фабрики, которые производят контрабандные сигареты – в Дебальцево, возле Донецка и в Луганской области", – рассказал журналист латвийского издания "Спектр" Дмитрий Дурнев.
Он также отметил, что в последнее время эти предприятия значительно расширились, так как появились рынки сбыта далеко за пределами Луганска и Донецка. "Продукция подпольных табачных фабрик обнаруживается по всей Западной Европе, она и в Великобритании есть", – добавил журналист.
Как писал OBOZREVATEL, воевавший против Украины на Донбассе Олег Снидинов пытался закрепиться в России, но спокойно пожить ему там не удалось: попытки легализоваться провалились, потом его задержали сотрудники ФСБ, а теперь и вовсе ссобираются депортировать в Украину.