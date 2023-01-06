Журналисты нашли вероятное место тренировки вражеских операторов дронов-камикадзе. Фото

Журналисты нашли вероятное место тренировки российских операторов боевых БПЛА Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. Полигон находится примерно в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

Видео дня

Это выяснил проект "Радио Свобода" "Донбасс. Реалии". Отмечается, что в августе Россия отправляла своих операторов БПЛА на обучение в Иран. Они якобы принимали участие в соревнованиях операторов БПЛА "Соколиное охота" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Но сразу после этого начались атаки иранских дронов-камикадзе по Украине. Тогда расследователи узнали имена 4-х российских военных. Как оказалось, все они служат в 924 Государственном центре беспилотной авиации России.

Интересно, что этот центр единственный в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов. И он базируется в Коломне военная часть 20924 на Артиллерийской улице. При этом полеты совершают в другом месте.

Идентифицировать их удалось по снимкам предыдущих аналогичных соревнований, проходивших в России. Международные армейские игры "Соколиное охота" в 2019 и 2021 годах проходили на этом полигоне. Причем тогда российское Минобороны активно публиковало фото соревнований.

Также журналисты выяснили, что рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Именно там, по всей вероятности, и учатся вражеские операторы БПЛА.

Отмечается, что расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км, а до границы Украины – около 600 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре. Они используют 1750 дронов-камикадзе до мая 2023 года, если будут применять их с такой же интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Также OBOZREVATEL писал, что журналисты-расследователи установили имена четырех российских военных, запускающих иранские дроны Shahed по Украине. Летом 2022 года они прошли соответствующий инструктаж в Иране под видом военных учений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!