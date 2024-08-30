Журналистов СтопКора заблокировали в лаборатории 'Эскулаб' и незаконно удерживали

Съемочная группа СтопКора была удержана против их воли в закрытом помещении на территории медицинского центра "Эскулаб" во Львове. Журналисты обратились в полицию с соответствующим заявлением, однако, несмотря на очевидные признаки незаконного содержания медийщиков, полиция не начинает расследования. Правоохранители собственноручно дописали до показаний журналистов, что "конфликт исчерпан".

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Об инциденте с частной охраной на территории медицинской лаборатории рассказала журналистка Диана Жук в своем видеоблоге.

Команда "СтопКора" посетила медицинскую лабораторию "Эскулаб" во Львове для проведения интервью с сотрудниками в процессе журналистского расследования. Журналистов сопровождал коммерческий директор компании, а право на видеосъемку было обосновано редакционной задачей, которую журналисты получили перед началом работы.

Несколько сотрудников лаборатории согласились предоставить расширенные комментарии. Команду СтопКора пригласили в переговорную комнату, где оператор приступил к настройке камеры для съемки. Но там их заблокировала охрана медцентра.

"Представьте, мы занимаемся своей обычной работой, заходим в комнату, чтобы записать интервью, а охранник запирает дверь на ключ без объяснений", - рассказала журналистка.

Медийщики вызвали полицию. Стопкоровцы рассказали о случившемся с ними правоохранителям, которые прибыли на вызов.

Представитель полиции дала Диане Жук ознакомиться с документом и журналистка его подписала после прочтения и попросила сбросить копию на телефон. И каково же было удивление репортерши, когда она увидела фразу "На данный момент у меня претензий нет. Конфликт исчерпан".

"Такого я точно не озвучивала. Эти слова полицейская написала уже после того, как я поставила подпись, очевидно, чтобы замять конфликт как можно быстрее", – отмечает расследователь.

"В этих действиях мы видим состав преступлений ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной законной деятельности журналистов) и ст. 146 УКУ (незаконное лишение свободы). Однако, вероятно, таким образом, охранник хотел заставить журналистов не снимать сюжет. И в таком случае эти действия можно квалифицировать по ст. 349-1 как захват или содержание журналиста с целью побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия, как условия увольнения", – комментирует юрист Богдана Сыч.

Она также дала оценку действиям дознавательницы, которая самостоятельно дописала к заявлению фразу о якобы отсутствии претензий у заявителя к злоумышленнику.

"Дознаватель достоверно отдавал себе отчет в противоправных последствиях своих действий в виде возникновения формальных оснований для не открытия уголовного производства по факту лишения свободы журналистов и таким образом хотела скрыть особо тяжкое преступление", - резюмирует юрист.

Представители СтопКора вернулись в отделение и потребовали составления нового протокола. Они также подали жалобу на дознавателя в Государственное бюро расследований во Львове и Генеральное следственное управление НПУ.