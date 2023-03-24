Журналист рассказал подробности рейдерского захвата ООО 'Красногорское'

17 марта на странице ООО "Красногорское" сообщили, что на их предприятия, расположенные по одному адресу, приехали "рейдеры".

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- Злоумышленники согнали специалистов в один кабинет, угрожая пистолетом, из серверной комнаты "выдерли" технику, и привели в кабинет нового директора. Как оказалось, всего за одну ночь можно много раз сделать перерегистрацию, сменить владельцев, а также назначить директора. И уже утром быть с вооруженной охраной на новом рабочем месте, говорится в тексте.

В течение недели журналист Василий Крутчак следил, как развиваются события вокруг данной ситуации, о чем сразу информировал читателей на своей странице в Facebook.

В частности, журналист сегодня сообщил, что в процессе рейдерства была использована перерегистрация предприятия "Красногорское" в несколько этапов.

По его словам первым "подставным" лицом в перерегистрации была использована Небесная Инна Николаевна, 1953 г.р., проживающая в городе Николаеве, ул. Круговая, 47.

Далее прямая речь автора:

"Через Google-maps без проблем можно узнать, что в Николаеве по адресу, КРУГОВА, 47 находится: Пункты горячего питания для бездомных (центр реинтеграции граждан).

То есть, Инна Небесная - "бомж".

Об остальных подставных себе, задействованных в перерегистрации предприятия, автор пообещал рассказать через "несколько дней".