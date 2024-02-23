Житомирская ОГА заказала реконструкцию детской больницы за 361 млн грн с завышенными ценами на стройматериалы – СМИ

Департамент регионального развития Житомирской ОГА 20 декабря по результатам тендера заказал ООО "Управляющая компания "Комфорт-Буд" третью очередь реконструкции областной детской больницы стоимостью 361 млн грн. Проектировщиком реконструкции по завышенным ценам является ООО "Строительный альянс Монтажпроект" в пределах уголовного дела о снабжении некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщают "Наши Деньги".

"Кирпич по 10,45 за штуку, что на четверть дороже цены в магазине и в тендере в соседнем Малине. Арматура по 39 тысяч гривен за тонну, хотя даже "Метинвест-СМЦ" олигарха Ахметова продает ее по 30 тысяч гривен", - отмечают расследователи.

Несмотря и так завышенные цены в сделку зашили еще 75 млн грн на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляцией.

"Чтобы вы не сомневались, проект по завышенным ценам делала фирма того же Романа Гринкевича, которого недавно задержали за поставку некачественной одежды для ВСУ", - отмечают журналисты.

Указано, что в этом году будет выполнена третья очередь реконструкции имущественного комплекса КНП "Житомирская областная детская клиническая больница" Житомирского областного совета в селе Станишевка. Речь идет о третьем блоке лечебного корпуса, построенного в 1984 году.

Положительный экспертный отчет выполнило государственное предприятие "Западный экспертно-технический центр" Гоструда.

"А Государственная аудиторская служба не нашла никаких проблем в этом тендере. Хотя заказчик и выгнал из тендера более дешевого конкурента за то, что он предоставил банковскую гарантию, неизвестно чем не понравившуюся заказчику", – пишут "Наши Деньги".