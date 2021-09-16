Жителя Одессы обвинили в развращении и изнасилование 10 детей: искал жертв в интернете

В Одессе будут судить местного жителя за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних. Преступления мужчина совершил в течении 2016-2021 годов.

Как сообщили в Приморской окружной прокуратуре города Одессы, следователи ведомства направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, по фактам развращения и изнасилований несовершеннолетних и малолетних девочек, а также изготовление продукции порнографического характера с их участием. Всего следствием установлено 10 потерпевших детей, из которых шесть стали жертвами неоднократных изнасилований.

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В сообщении уточняется, что всего установлено 26 эпизодов преступления.

Следователи рассказали, что насильник искал своих жертв в интернете, в "Вконтакте" и мессенджерах "Telegram", "Viber", "WhatsApp". Для этого он зарегистрировался в соцсети под вымышленным именем и загрузил фотографию своего сына.

"Во время общения с детьми он совершал в отношении них развратные действия, в частности, вел цинично-откровенные разговоры на сексуальные темы и посылал им изображения и видеозаписи порнографического содержания. Войдя в доверие, он получал от потерпевших фото интимного характера", – сказано в сообщении.

Узнавая на страницах в соцсетях номера мобильных телефонов девушек, он звонил им и представлялся сотрудником полиции, который осуществляет контроль за распространением в сети Интернет публикаций порнографического характера. Пользуясь неопытностью подростков, мужчина угрожал, что сообщит их родителям, родственникам и в школе, где они учились, о фактах распространения ими в сети обнаженных фото и предлагал встретиться под предлогом "обсуждения и решения данной ситуации". Несовершеннолетние потерпевшие боялись огласки и были вынуждены соглашаться на встречи в малолюдном месте, во время которых обвиняемый насиловал их.

В отдельных случаях свои действия мужчина снимал на мобильный телефон с целью дальнейшего принуждения девушек к половому сношению.

Мужчину обвиняют по ряду статей КК Украины. Речь идет о ч.ч. 1, 2 ст. 156, ч.ч. 3 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301 УК.

Так, согласно статье № 156 Уголовного кодекса Украины, развращение – совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование ст. 152) – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ввоз в Украину произведений, изображений или других предметов порнографического характера с целью сбыта или распространения или их изготовление, хранение, перевозка или другое перемещение с той же целью, или их сбыт или распространение, а также принуждение к участию в их создании (ст. 301) – наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в городе Жолква 63-летнего мужчину подозревают в развращении 11-летнего мальчика. Он мог предлагать несовершеннолетним из неблагополучных семей деньги за такую связь с ним.