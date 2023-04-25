'Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня': житель поселка Петрово рассказал о сотрудничестве с президентом ФК 'Ингулец'

Житель Петрового Михаил Никифоров рассказал в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону, как он познакомился с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Ингулец" Александром Поворознюком и почему у них возник конфликт, думающие о Поворознюке жители поселка Петрово Кировоградской области, где он проживает, как Поворознюк ранил его из пистолета, а также – о длительном лечении после ранения и инвалидности, невыполненном обещании бизнесмена о компенсации в сумме $15 тыс. и о надежде на справедливость.

Видео дня

"Гордон" опубликовал текстовую версию интервью. Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, два шара остаются в его теле.

– Михаил, добрый вечер.

- Добрый вечер

– Вы родились и всю жизнь живете в Петровом?

– Да.

– Это небольшой городок?

– Небольшое.

– Сколько людей там живет сегодня?

– Приблизительно даже не знаю.

– Но небольшое?

– Небольшое.

– Чем вы занимались на протяжении жизни в Петрове? Какое у вас образование вообще?

– У меня – электрик. Но я работал на техстанциях, занимался автомобилями. Ремонтом занимался, рихтовал.

– Образование среднее?

– Образование среднее.

– Петрово – богатый городок?

- Да нет. Наверное, как и всюду.

– Люди чем занимаются преимущественно?

– Там карьер. Ну, кто? Фермеры. И все.

– Сегодня в Украине Петрово знают благодаря [украинскому бизнесмену, президенту футбольного клуба "Ингулец" Александру Поворознюку.

– Его все знают.

– Это такой уважаемый человек, судя по некоторым репортажам о нем, которого все уважают в Петровом. Любят ли его в Петровом?

– Я не слышал, чтобы его кто-то любил и кто-то уважал. Большинство людей на него злые.

– А чего злы на него?

– Ну потому, что нагле такое.

– Он наглый? Он же ангел!

– Да ну "ангел". Такой нагловатый, что не дай Бог!

– Как он с людьми обращается?

– Ну ведет он – как вам сказать? С кем – грубо, с кем – нормально. По разному.

– Вы когда с ним познакомились?

– Я познакомился с ним где-то в 1993 году. В 94-м я с ним разошелся.

– А как познакомились?

– Я делал на техстанции. Он ко мне – раз! – подъехал. "Здравствуйте". - "Здравствуйте". Там немного... Дал немного подзаработать мне. Ну, я ни туда ни сюда – начал с ним дружить.

– А вы дружили даже?

– Да. То в бар поедем, то да. Так к Тане его поедем в Кривой Рог.

– Это жена?

– Нет, сестра у него там есть. Туда-сюда. Потом ему дали какую-нибудь машину – он ее расфигачил.

– А чем он занимался вообще в 93-м году? Кем он был?

– Он тогда нигде не делал. Он делал до этого в химии. На бензовозе он делал. А потом начали эти колхозы распадаться.

– На бензовозе он делал? Водителем?

– Водителем он делал.

– Он уже на момент 93-го года отсидел или нет?

– Я у него такое не расспрашивал. Но я слышал, что он сидел по армии.

– Вы сказали: "Расфигачил вам машину". Что вы имели в виду?

– перевернулся там.

– Он за рулем был?

– Да, за рулем он был. Ну, приехал – да и так. Ну сломал – и сломал.

– А что за машина была?

– "Шестерка" была. Но тогда же лучше не было машины. Ну, дальше мы там дружили так. А потом как-то получилось... Начались у нас какие-то сделки. Там была купля-продажа в Кривбассе, занимались раньше.

– Что покупали, что продавали?

– Целые офисы… Ну, это мы думали. Продать солярку, купить сахар... Тогда ходил бартер. Ну, а потом пошло: неурядицы. Начали меня обманывать. Потом стали товарищи на меня нападать. Ну, что-то там не захотел делать - и... А перед этим он машину... Машина у меня. Говорит: "Давай машину продадим твою – и я тебе через две недели деньги отдам".

– "Шестерку"?

– Ну, "шестерку", только в лучшем состоянии. "Да давай". Проходит две недели, три недели – уже машина переоформлена. Нет и нет. Луна проходит – нет. Ну, да время тянулось – долго тянулось время. Ну, я уже начал эту машину забирать. Приехал к нему домой и дал ему подзатыльники.

– Он?

– Я ему дал подзатыльник. Он там улетел, где собаки. Родители поскакали, начали кричать. Ну, я сел и уехал.

– На этой машине?

– Нет, на другой машине.

– Так вы взяли у него другую машину?

– Я не у него брал, а у других людей я взял машину – и приехал к нему. Ну, потом через пару дней ко мне милиция звонит: "Придите сюда, на вас жалоба есть". Поворознюки подали, что там собаку избили. Ну, и этот уже следователь говорит: "Ну что, Миша? Плюй на те деньги - и все". Ну, я плюнул на них.

– А много денег было?

– Ну, машина сколько стоила? Где-то до $2 тыс.

– В 93-м году?

– Да, в 93-м.

– Это большие деньги были.

– Большие деньги были. Ну, я и плюнул.

– Следователь сказал: "Плюнь на эти деньги"?

– Да. Ну, я плюнул на эти деньги. Где-то год или два прошло. Смотрю – он уже едет на 99-й вместе с женщиной. Становится около меня, дает мне $300. Говорю: "А остальные где?" Ну, не дал – так не дал. Уж, думаю, бог с ним, плюнул на эти деньги.

– То есть дал $300?

– Да. Плюнул на эти деньги. А потом пришел и начал травить на меня. Так как, например, с этим, с Кириленко. Идут – и налетели на меня.

– Это кто?

– Это его товарищи. Налетели, подрались – и все. Я отбился – и ушел.

– Сильно избили?

– Они – не сильно, но я сумел отразиться. Потом на следующий день приехали они, человек пять. Ну, поговорили, но меня уже никто не трогал. И потом время прошло. И я перед этим товарищу одолжил $1600. Я говорю: "Дай мне деньги". Он говорит: "Через Поворознюка будет давать". Я говорю: "Ты сам отдай". Говорю: "У меня и так с ним проблемы". Прошло время, приезжают ко мне товарищи из Поворознюка бригады.

– А у него бригада уже была?

– Ну, да, четыре человека у него было.

– Кто? Рекетиры?

– Я не знаю, как их назвать. Но они петровские. Забрали меня туда же, заходит...

– Куда забрали?

– К нему, в квартиру.

– В квартиру к Поворознюку?

– Ну да, там уже он квартиру себе приимел однокомнатную, второй этаж там был.

– А что значит "забрали"? Как они вас забирали?

- Ну, подъехали: "Поехали", - так и поехали. Я сел и уехал с ними. Это дали мне $1 тыс. Я говорю: "А $600 где?" Да и говорю: "Ты задрал", – говорю, – так же не делается." Развернулся и ушел.

Ушел – когда звонят на следующий день: "Давай сюда! Ты антенну украл". Или поломал, или что там я ей сделал. Короче, понты начали гонять. Прихожу. Нашли они там девочек. Это же я сидел – он показывает пальцем. Он был. А я его не могу увидеть, как тогда была тьма. Ну, я, в принципе, так бы никогда не сделал – чтобы там какую-нибудь антенну ломать, что ли. И что это за антенна стояла, я не знаю. И потом как-то оно было. Девочки ушли. И один с веревкой подбегает, значит, хотел меня закрутить и повесить.

– Это дома у Поворознюка?

– Ну, у него офис – я не знаю.

– Офис?

– Да.

– Вы пришли в офис к нему?

– Да.

– Хотел повесить?

– Ну, меня хотел там товарищ повесить. Он сейчас живет в Германии.

– Как фамилия?

– Миша Кириенко.

– Он накинул на вас удавку?

– Он не успел набросить. Он пока набрасывал, этот же, смотрю, пистолет вынимает.

– Кто?

– Поворознюк. Вытащил пистолет. И этот же пока бегал, пригнал у меня с той веревкой, я же его хотел тоже угреть. Тогда еще здоровье было, что можно было пригреть. И вот слышу такой удар, такой: гуп! Так по груди ударил, что так у меня... Я спортом занимался и боксом занимался, но меня так никто не бил, как меня, как вылетело это из груди.

– Кто ударил?

– Не ударил – это уже пуля пришла в меня. Со стороны. Он не был – он сидел там со стороны.

– Поворознюк?

– Да. Где-то примерно градусов 40 или сколько. Это пуля как пошла, она попала мне сюда – и вылетела у сердца. У меня сорочка была расстегнута. Смотрю – барабуля здесь такая на груди появилась, где сердце. Смотрю – кровью наливается. Ну, а дышать было некогда – все перекрыло. Дыхание – все перекрыло.

– Испугались?

– Я не успел испугаться. Я даже не понял.

– Сколько человек было в комнате?

– Пять человек было.

– Поворознюк и еще четверо?

– Да.

– Кириенко, вы сказали. Кто еще?

– Кириенко, Дегтярев Игорь, Высоцкий Игорь и Свистунов Олег.

– Это его "бригада"?

– Ну, это его "бригада" тогда была.

– Они все петровские?

– Они все петровские.

– Да, что дальше было?

– Ну, а дальше было… Взяли меня за руки, – бросили в машину и где-то повезли. Где-то катали меня – не знаю. Желтые Воды – где-то там. Очи-то открывать – я вижу всех, соображал, сознание не теряло.

– Вы сзади сидели?

– Сзади меня бросили, так я... Повезли в Желтые Воды меня. Я не знаю, пол часа или, может быть, время было. Как-то они, видно, советуются, что со мной делать. И после того меня... Это же Игорь сказал, что "ну его в баню, у меня отец сидел – я не хочу тоже сидеть". И привезли в больницу.

– А Поворознюк, где в это время был?

– Так что там, за рулем был – все это.

– А, он был в машине?

– Да, он был в машине.

– Пистолет был у Поворознюка в руках?

– Да, у Поворознюка.

– Какой пистолет? Вы помните?

– По-моему, "Макаров", говорили. Но мне пулю в руки не давали. Вещные не давали.

– Вы уверены в том, что стрелял в вас именно Поворознюк?

– Это 100 процентов. А кто может выстрелить? Пистолет же был, я видел. У этих же ни пистолетов не было. Это веревки были.

– А он что, дурак такой?

– Да я вообще не знаю, как это можно было выстрелить в человека. Человек безоружный, во-первых. Я был таким, как сейчас.

– За копейки.

– Да копейки мне что? Даже копейки не должен был.

– Да, возили вас. Что дальше?

– Как раз это подвезли. Ну, вытащили и положили меня. И подошли.

– Положили куда?

– На пол. На дорогу положили. Подошел Ткаченко – я помню это.

– Кто это?

– Врач. И Яновский – хирург.

– То есть они вас привезли в больницу?

– Да, уже потом они привезли меня в больницу.

– Петровская больница или другая?

– Петровская, да.

– У вас есть больница в Петрово, да?

- Да да.

– И положили на пол прямо?

– Уложили на пол.

– А вы в крови?

– Я в курточке был – у меня же все это заплыло тут же. Они как видели... Как я лежал - и клубни слоили это из легких. Они думали, что все мне. Ну а потом он это списать на Игоря Высоцкого. Что Игорь Высоцкий стрелял по мне.

– Подождите, пожалуйста. Вас привезли в больницу. И врачи вас спасли?

– Да. Врачи меня вынесли на четвертый этаж. Помню.

– Вы уже все не помните, да? Помните?

– Нет, я все помню. Я до конца это помню.

– Вынесли – дальше что было?

– Вынесли… Спросили, кто стрелял.

– Врачи?

– Я говорю: "Поворознюк стрелял". Он стрелял. Ну и начали меня резать. Слышу там разрезали. Потом слышу, начали, там... Ковырялись там что-то. Ну, все я это слышал, только ничего не мог поделать.

– Но наркоз был?

– Его тогда почти не было, потому что я разговор слышал. Что доктора говорили – я все это слышал.

– Что говорили?

– Два раза Ткаченко, анестезиолог, говорил: "Ну п... дарасы". Думаю: п...дарасы – так п...дарасы. Ну, а потом уже в коридор меня выкатили. Помню, головой лежу: нет простыни – нигде ничего нет. Говорю: "Сестричка, дай хоть чем-нибудь укрыться. Хоть простень дай". Он еще зимой, холодно было.

– Это зима была?

– Да. Потом же пришло врачебство, лекарство, врачебность. Капельницы за капельницы.

– Сколько вы лежали в больнице?

– Меня перед Новым годом выписали. Потом через две недели отправили меня в Кировоград, потому что температура постоянно. Затем в Кировограде (после 2016 года – Кропивницкий. – "ГОРДОН") полежал около месяца. Выписался из больницы – и у меня пошли снова проблемы: начала грудь усыхать, правая сторона. И где-то ходил до сентября-месяца. У меня с утра нормальная температура, а вечером – 39. И это каждый день. Потом уже температура – это в сентябре – она к 40 ушла. Сбивай, не сбивай – уже было все равно. Приехал туда – мне еще одну операцию проделали.

– В Кировограде?

– В Кировограде. Вырезали пару ребер.

– У вас ребер нет?

– Нет у меня ребер. Ну а потом полежал я в Кировограде пару недель или неделю и уже решил не считаться, потому что... Эти сделали операцию, они хлопнули здесь – ребра выглядят – все выглядит вот. Ну, кончики – оно было видно. И брал из бутылки заливал туда воду с порошком "Лотос". Это мне доктор так посоветовал. Так я выписался домой. Однажды у меня тогда к женщине подружка приехала из Киева. И познакомились с профессором в Киеве. И попали сюда в институт. В институте я еще где-то два с половиной месяца пролежал. К новому еще так полежал.

– То есть год у вас вылетел?

– Год вылетел. Ну и так я из дренажа не выписался – долго я еще ходил. До мая-месяца с этими дренажами. Вы знаете, что такое дренаж? Трубка торчит.

– А это правда, что Поворознюк дал денег Высоцкому, чтобы он взял вину на себя? Типа он в вас стрелял. И Высоцкий отправился в бега.

– Да, это правда. Было такое. И он где-то в Россию смылся. Это Высоцкая ко мне подходит и говорит: "Это мой сын стрелял?" Говорю: "Да нет, стрелял Поворознюк по мне". Смотрю, мамка повеселела. И потом со временем Высоцкий приехал.

– Он к вам не подходил?

– Я его недавно видел. Ну, недавно – в прошлом году я его видел. Они тоже издевались над ним, над этим Высоцким.

– Поворознюк?

– Поворознюк. Высоцкий говорит: "Меня так фигачили, что я кровью сосал". Он просто, я вам сказал, как "шестерка" у них была. Сейчас он живет круто, так где-то в Киеве живет.

– Как вы эти годы жили? Вам что-то напоминало об этом случае?

– Мне постоянно напоминает. Оно болит...

– Болит до сих пор?

– До сих пор болит. Оно и будет болеть, потому что ребер нет здесь и защиты же нет такого.

– А вам инвалидность дали?

– Ну, я сразу на инвалидность не бросался. Я инвалидность получил – через два года бросился. Мне доктор посоветовал. Говорит: "А чего вы не на группе?"

– То есть вы человек с инвалидностью?

– Да, я человек с инвалидностью. Я был второй группой, но в последнее время третья группа.

– Поворознюк вам как-то помогал вылечиться?

– Он мне вообще, я вам скажу, пару тысяч дал.

– Долларов?

– Нет, не долларов – гривен. Копейки он дал. Ну и просили у него.

– А он пришел в больницу?

– Нет, он не пришел. Он ведь был где-то, в бегах был.

– А, в бегах был?

– Да, он в бегах был. Это милиция все знают как оно.

– Сейчас до милиции дойдем еще. То есть он не пришел – передал через кого-нибудь?

– Нет, ну я же это постоянно по больницам лежал. Да он женщине что-то передал – ну, там сумма такая...

– Две тысячи гривен?

– Ну, там пару тысяч. Копейки тогда передал.

– Скажите, пожалуйста, должно быть так: если вас доставили в больницу, у вас огнестрельное, так – то надо что? Надо заявлять в милицию. В милицию вы заявляли? Врачи заявляли вообще?

– Когда огнестрельное ранение, они обязаны...

- Ну естественно.

– Ну, и суд же был.

– Стоп, они заявили в милицию? Врачи.

– Ну, врачи же, да. Ко мне же тогда приходил и этот... Нерода - только второй Нерода был там. Есть Василий Николаевич или Николай Васильевич, а есть Николай Николаевич.

– Это кто? Неродо?

– Нерода Николай Николаевич – начальник милиции был.

– В Петровом?

– В Петровом, да. Ну, а это я не помню, при Васильевиче.

– То есть он к вам пришел?

– Да.

– Что он спрашивал?

– Ну, он спросил, кто стрелял.

– Вы сказали, что Поворознюк?

– Сказал, что Поворознюк. Он и ушел. Больше ко мне не подходил.

– Ну, а дело было? Дело было какое-то? Уголовное дело.

– Я этих дел и не видел.

– То есть это просто замяли – и все?

– Ну, значит, да, замяли. Я не знаю.

– А вы правды, справедливости искали? Ну как это так: у вас стреляли, вас чуть не убили – справедливость должна какая-нибудь быть?

– Должна была такая, а где ее взять? Я знаю, что, ну дали бы ему два-три года, но я остался бы... Ну, то, что он пообещал мне... Говорит: "Я тебе 15 тыс. даю".

– Долларов?

– Долларов.

– Ага, пообещал.

– Думаю – и говорю: "Поклянись ребенком". Он машет: "Да, клянусь". Ну, я думаю: если поклялся ребенком, то отдаст эти деньги.

– То есть вы сами спустили это дело на тормозах, да?

– Да, я спустил это дело.

– Сами?

– Да.

– Зная, что он даст $15 тыс?

- Да да. Так и есть.

– Он дал?

– Он не дал. Вот это говорит: "Покажи мне эти бумаги, где ты лечился". У меня все было собрано, что я считался или в Киев приезжал. Все были собраны документы. Он эти документы только – раз! – в руки, в машину – прыг! И уехал. Я звоню тогда в суд. Говорят: "Надо было решать, когда суд продолжался. После суда вы уже ничего не сделаете". Да на том и остановились.

– Он что-то вам дал?

– Да ничего он не дал...

– Ничего из 15 тыс. не дал?

– не дал ничего он.

– Поклялся ребенком – и ничего не дал?

– Поклялся ребенком – и ничего не дал. Это самое обеденное: он поклялся ребенком. Я не знаю, как это можно: клянуться – и...

– А эти четверо, что были с ним тогда, – эта "бригада" – они что-то получили? Какие-то сроки, может, еще что-то?

– Никто ничего не получил. Потом уже он их там сдавал – я не знаю. Этот свистик, по-моему, сидел за оружием. Игоря Высоцкого – тоже было, посадили. Тот четыре года отсидел, второй – я не знаю сколько. Сидели ребята.

– Но не за вас?

– Нет, не за меня они сидели. Я и не хотел бы, чтобы за меня кто-нибудь сидел.

– А вот сейчас у вас есть обида на Поворознюка? Нет ли?

– У меня обида есть: это что он деньги не отдал.

– А что стрелял – нет обиды?

– И то, что стрелял. Инвалидом сделал. На всю жизнь инвалидом. Как вот встаешь – болит, ложишься – болит. Необследовано. Как я в год, бывало, по четыре, по пять раз в больницу ложился. Бывало и побольше.

– Вы часто его видите?

– Я не вижу. Ну, когда вижу: то едет такая харя, улыбается - так и все. Он не становится возле меня.

– Его Ропиком называли, да, когда-нибудь?

– Да, Ропиком.

– А почему Ропик?

- Не знаю. Это, может быть, школьное имя или какое – не знаю. Как познакомился, он уже был Ропиком.

– Ропик. Как он стал таким человеком, что у него интервью берут уважаемые журналисты, что он в политику собрался, я слышал? Хочет к партии "Слуга народа".

– Ну, оно работает. Да он к людям, может, подходит... Просто с теми людьми, которые с ним будут сейчас работать, жизнь по-любому прикажет. Знаю по себе.

– Ну, а что он? Людям втирается в доверие как-нибудь?

– В доверие он втирается хорошо. Он аферист такой офигенный, что не дай бог.

– Талантливый аферист?

– Талантливый. Очень талантлив.

– Я смотрю на него – в глазах у него написано одно слово: "трус". Он трус или нет?

- Я не знаю. Был мужиком – он не стрелял бы, а дал бы мне по морде или я не знаю. Ну, один на один. Я предлагал: "Давай выйдем один на один". Что это два на три... Втроем налетать или двоим налетать. "Давай один на один выйдем", - и все.

– А он всегда такой жирный был?

– Нет, он был нормален, как этот...

– Нормальный был?

– Да, нормальный. Он такой же, как и я. Он носил мою одежду, я ему давал. Он тогда бедновато жил.

– Как он поднялся? В чем?

– Да на чем? Ну, в доверие входит... Даже с этими колхозниками. К представителям входит в доверие... Уходило в них все. И земля уходила, и дома уходили. Я помню Шелеха Ивана Ивановича, последнего... Он ко мне когда-то привозил.

– Это кто?

– Поворознюк. Это был глава колхоза. Богатый человек был. Ну это он мне говорит: "Вот бери землю". Ну куда мне землю брать, если я болен? Куда мне ею заниматься тогда было?

– Шелех говорит?

– Нет, Поворознюк говорит: "Шелех тебе отдает эту землю, все это". Привязал его тогда за шкибарки, меня привел в квартиру его. Ну что Шелех? Шелех боится – и все. Тоже зашугал его.

– А почему Поворознюка боятся так в Петрово? Вот объясните мне.

– Да ну, раньше никто не боялся.

– А сейчас почему?

– Потому что, например, он по мне выстрелил – и безнаказанный остался. Уже люди стали бояться.

– Он много еще в кого стрелял?

– У меня – это точно стрелял.

– Ну вот Юрий Ткач давал мне интервью. Сказал, что в него он стрелял трижды – Поворознюк.

– Ну и по мне трижды он стрелял – только раз попал.

– А стрелял трижды?

– Да, только раз попал. Ну, это ребята могут подтвердить.

– Три выстрела было?

– Да, да.

– А, было три выстрела?

– Три выстрела. Ну, там было, две пули в стенку застряли, а одна у меня вошла.

– Слушайте, ну какое сафари на живых людей. Я ничего не понимаю.

– Да я и сам не понимаю. Дурак – и дурачок, но взять и выстрелить...

– Я не понимаю, как столько лет при разных прокурорах, судьях, руководителях милиции, полиции этот человек может быть на свободе. Как это происходит?

– Не знаю даже.

– Он что, всех коррумпировал там?

– У него же подход есть – он может подойти.

– И что?

– А кто откажется от денег?

– То есть он дает?

– По-любому дает. Никто же не будет так гладить. Стрельнул – погладили: "Молодец, Саша. Дальше делай".

– А как он, по вашему мнению, смог обрести популярность такую относительную? Как он стал популярен в Украине, известным в Украине?

– Да я даже не знаю, как можно было стать известным... Он без мата не может сказать.

– А что люди в Петровом говорят?

– Но ничего не говорят. Видят, что дурачок – и все.

– Ну не такой он и дурак.

– Нет, ну он не дурак.

– Я бы не сказал, что он дурак.

– Не дурачок. Понятно, что не дурак.

– Он подонок, но не дурак.

– Умный парень. Подходы у него есть к каждому. Он знает, кого попустит, кого приподнять.

– Вы приехали в Киев дать это интервью. Вы не боитесь?

– Конечно, будут неприятности и у меня, и у женщины будут неприятности.

– Женщина же ваша – секретарь сельсовета – да?

– Да, женщина работает. Тоже должность у нее такая хорошая.

– Почему вы решились на этот шаг – дать интервью?

– За то, что он поклялся ребенком. И здоровье осталось своего. Если ты так богат, ну сделай. Ты миллионер. 15 тысяч отдал бы – да и Бог с ним.

– И вы бы простили его?

– В то время – да, простил бы: Я не злопамятен. Не сильно.

– Вот вы приедете сейчас домой. Получится это интервью. Поворознюк его посмотрит.

– Ну пусть смотрит – что я?

– Вы не боитесь, что он еще будет по вам стрелять?

– Да стрелят – он сам не стрельнет. Может, других кого-нибудь пошлет. Сам он не рискнет и побоится – не стрельнет сам.

– А в Петровом вообще понимают, что ему уже кирдык, или нет?

– Ну разговор ходит, что война закончится – это...

- Так кирдык?

- Это кирдик будет.

– А может, и до начала окончания войны.

– Или до начала. Разговор ходит.

– То есть люди понимают, что это не может длиться долго, да?

– Люди понимают. Да, не будет это долго. Разговоры ходят, что висит на волоске. Сейчас же он, конечно, там на ВСУ как будто какие-нибудь машинки дает.

– Столько у людей забирать – можно что-то и дать из того, что унес.

– Да ну да, я тоже был бы… Может, и богатым был бы, блин. Действительно, был бы обычным человеком. Я людей никогда не приказывал. И не желал. Когда с ними делал, то я никогда не мог ударить или еще что. Не было у меня такого, чтобы кого-нибудь побить или зло какое-нибудь сделает.

– Это правда, что на Поворознюка было 13 томов уголовного дела?

– Правда.

– Что там было, в этих 13 томах?

– Я их не читал. Помню, какое-то насилие было. Там какая-нибудь девушка – я не помню. Крайничук вроде бы там был. Короче, что-то такое. Вроде как насилие было.

– Дело об изнасиловании было на Поворознюке?

– Я видел, что была. Но это уже прошло 25 лет. Было такое.

– Ну, он талантливый человек, я вам скажу. Это надо было коррумпировать так стольких!

– Это знает и полиция. Мне говорил один милиционер, что где-то они или из Кривого Рога эту девочку таскали... Ну короче.

– То есть было изнасилование?

– Было изнасилование.

– Скажите, пожалуйста: был такой фермер, богатый фермер – Иван Великий. И у него был конфликт с Поворознюком, а затем Ивана Великого убили. Поворознюк имеет к этому отношение?

– 99 процентов. Да просто людей не убивают.

– А вы знали Великого?

– Я его видел. Но я с ним так... "Привет", - "Привет", - да и все.

– У них был конфликт интересов, да?

– Да, там был конфликт интересов. Ну мужик был такой приятный, нормальный, честный.

– И что произошло?

– Ну, произошло… Слышал, что Желтые Воды… Ну что убили его.

– В Желтых Водах?

– Машина остановилась там, бабахнуло – и все. Это же по видео оно есть. Ну, разговор долго ходил за этого. Рупик, Рупик.

– Поворознюк?

– Поворознюка работа это. Ну и ходит до сих пор. Его работа – больше никто не может.

– Но не раскрыли ничего?

– Не раскрыли ничего. Мне кажется, и не раскроет никто. Ну, кто раскроет? Нет человека, как говорится, – нет проблемы. Это сам Поворознюк такое говорил.

– Это нужно так было заминать дела против Поворознюка столько лет? То есть, он коррумпировал и руководителей милиции, и судей, и прокуроров? У него судья кто-то из родственников был, да?

– Ну его уже, Царство Небесное, нет. Это был Юрченко.

– Родственник его?

– Родственник был. Ну да я этого Юрченко видел: он всю жизнь на "Москвиче" проезжал. Чтобы сказать, как обычно, ездит на крутых тачках – он всю жизнь на "Москвиче" проезжал. Но Поворознюка, конечно, выручал.

– Как вы думаете, почему Поворознюк столько лет безнаказанный? Как это может происходить?

– Как? Деньги есть деньги – чудеса делают.

– Он богатый человек вообще?

– Он же был бедноват. Я вам уже говорил, как он жил, когда с ним познакомился. Домик у них был под соломой. У него ни копейки не было за душой. И после того, как меня пристрелил – это в 2000 году, – смотрю, уже у него там тракторов куча, комбайнов куча. Грошей набрал. С Петровского района собрал.

– Сейчас у него офис там, да? Большой офис?

– Офисы у него. Офисы, магазины. Ну, у него все есть.

– Ну у него клуб футбольный, высшей лиги даже.

– Этот клуб футбольный – ну все у него есть. Живи и радуйся.

– Но он что-то не радостный.

– Ну сейчас радость, конечно, теряется.

– Что у него за семья? Вы знаете его семью?

– Да знаю. Женщину его знаю.

– Нормальная семья у него?

– Ну я бы не сказал. Как вот мы ехали когда-то... Я немного тоже погулял, конечно, от жены своей. Так у любовницы там шапку свистнули они. Ну это еще были бедноваты они. Но просто не было доказано. Я смотрю: едем – шапка. Люда держит шапку. Говорю: "А чья это шапка? А дай посмотрю!" Ну, в руки они так не дали ту шапку, чтобы я взглянул.

– А чем дети занимаются?

– Ну дети – фермеры же. Виталик же у него тоже.

– Как вы думаете, чем все кончится по отношению к Поворознюку?

– Я думаю, здесь ВСУ вернутся – будут большие проблемы у него.

– Почему?

– Потому что он там рассказывает, что показывает, те машинки гоняет. Мне кажется, все это ложь.

– А он лжец вообще?

– Ну умеет.

– Вы знаете, о чем я думаю сейчас? Я даже не думаю о местных властях, которые покрывали и крышили Поворознюка все эти годы. Я думаю о людях, о вас думаю. Вы стали его жертвой – и у него еще много жертв.

– Я думаю, да.

– Почему молчат люди?

– Потому что люди привыкли.

– Ну как они к такому привыкли?

– Тут же я знаю, сколько... Даже знаю тех, кого он вывозил на кладбище. Уж не выйдет и не скажет, что "он вывозил меня... Заставлял меня яму рыть там ночью".

– Поворознюк? Вывозил?

– Было же такое. Было.

– Людей на кладбище?

– Да, вывозил.

– Зачем?

– Ну там долги выбивал. Я не знаю, зачем он увозил.

– И копали ему?

– Копали яму.

- А потом?

– Я знаю таких людей. Но ведь он не скажет, что "я копал". Это у них... Да, может, и скажет. Это Коля Рюк мне это рассказывал. Говорит: "Если бы тебя не замочил раньше Поворознюк, то могло и мне такое быть". Ну зашугал, так что... Прикиньте: вывезти на кладбище и заставить, лопатой чтоб рыл яму.

– А что он еще делал?

– Слышал, что хорошо издевался над людьми. Ну бил хорошо. Ну, он может бить, но когда у него кто-то стоит рядом. Он же один – один же не может предоставлять.

– А он что-то делает?

– Слабых он людей избивал.

– А он что-то делает реально для Петра? Ну клуб высшей футбольной лиги – люди радуются тому, что есть "Ингулец" в Петровом?

- Не знаю. Я не ходил на эти клубы, мне однажды... И из-за него мне этот клуб неприятен.

– Ну, может, он дороги сделал?

– Да какие дороги? Дороги какие были, такие и есть.

– Что-то он сделал для Петрова?

– Я не вижу, чтобы он там сделал. Ну стадион строит там. Это уже сколько лет – не знаю. Один есть стадион, другой строит.

– Вы знаете, я думаю сейчас над тем, о чем вы рассказали. Это ужас. Ужас не только от того, что происходит в Петровом. А я что-то подумал: а что происходит еще в других городах и городках, о чем мы не знаем?

– Ну за него, конечно, слухи есть, но… Просто это знакомая говорила моя, что я гулял с ней когда-то, что там брат пропал. Ну это же он тоже у их компашки был.

– Пропал совсем?

– Пропал без вести. Он пропал где-то. Ну, это уже давно он пропал.

– Ваша жена работает секретарем сельсовета. Она общается с Поворознюком как-нибудь?

– Да я сейчас даже не знаю, потому что мы сейчас с ней уже... Она не хотела, чтобы я сюда ехал.

– Вот вы приедете домой – наговорите вам?

– Ну, наговорит мне. Будут проблемы у меня.

– Что вы ей скажете?

- И что? Скажу, что не сдержался. Высказаться надо было.

– Если после нашего интервью придет полиция – причем не местная, районная или областная, а полиция из Киева – и попросит вас, чтобы вы рассказали, что было, что на самом деле было, как Поворознюк в вас стрелял, как он вас чуть ли не убил, вы расскажете все, что было?

– Конечно, расскажу. Да я вам и рассказал. Стрелял он же: не просто так стрелял. Я не знаю: испугался, не испугался – ну как? Как можно выстрелить? Тем более, я ему ничего не должен был.

– Я вам последний вопрос задаю. Вы верите в справедливость?

– Не верю пока.

– Не верите?

– И, пожалуй, не будет той справедливости. Потому что сейчас и в Украине мне кажется, что не очень она так хорошо... Тем более, сейчас война идет. И здесь... Мне кажется, и в Киеве здесь непорядок.

- Ну что ж? Давайте посмотрим.

– Ну посмотрим. Будет порядок – я буду радоваться.

– Надежда есть?

– Есть.

– На справедливость?

- Да да.

– Я думаю, что это главное. Благодарю вас.

- Спасибо.