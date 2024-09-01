Жестоко убили террористы ХАМАС: в секторе Газа обнаружили тела шести израильских заложников. Фото

В армии обороны Израиля заявили, что нашли тела шести заложников, убитых боевиками ХАМАС. Их обнаружили в одном из туннелей в Газе, которыми пользовались террористы.

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Среди убитых заложников – уроженец Калифорнии Герш Гольдберг-Полин, по словам военных, пленников террористы "жестоко убили" незадолго до того, как до них добрались армейцы. Подробности сообщает CNN.

"Вооруженные силы Израиля заявили, что нашли тела шести заложников, убитых боевиками ХАМАС в Газе, включая пленного американца израильского происхождения. Это причиняет новую боль родственникам, которые боятся, что время для их близких, захваченных боевиками более 10 месяцев назад, истекает", – говорится в материале.

В частности, убитым был найден уроженец Калифорнии Герш Гольдберг-Полин, фотографии которого облетели мир.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские солдаты обнаружили шесть тел в туннелях под анклавом. Заложники были "жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы добрались до них".

Издание добавляет, что родители 23-летнего Гольдберга-Полина были среди родственников заложников, которые наиболее активно требовали от израильского премьера Беньямина Нетаньяху заключения соглашения с ХАМАС. Они встречались с иностранными лидерами и выступили в начале августа с эмоциональной речью на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

"Семья Голдберг-Полин опустошена, наши сердца разбиты после известия о смерти нашего любимого сына и брата Герша. Семья благодарит вас всех за вашу любовь и поддержку и просит о конфиденциальности в это время", – говорится в заявлении семьи.

Кроме того, согласно заявлению ЦАХАЛ, найдены тела пяти других жертв, это Эден Иерушалми, Кармель Гат, Альмог Саруси, Алекс Лобанов и Ори Данино.

Большинство найденных убитыми заложников были захвачены на музыкальном фестивале Nova. Так, 32-летний Лобанов, отец двоих детей, и 24-летняя Ерушалми обслуживали бар во время фестиваля, а 25-летний Данино и 27-летний Саруси приехали насладиться музыкой.

40-летнюю Гат забрали из кибуца Беэри. Она посещала своих родителей, когда боевики ХАМАС ворвались в общину близ границы Газы, убивая и принимая заложников на ходу.

CNN также напоминает об обстоятельствах, при которых Гольдберг-Полин попал в руки боевиков. Он вместе с друзьями спрятался в небольшом бомбоубежище, когда террористы начали атаку. Когда хамасовцы начали бросать гранаты в бункер, Гольдберг-Полин взялся их выбрасывать. Потом одна из них взорвалась, оторвав парню руку до локтя, рассказывал его друг, которому удалось выбраться.

Как отметил президент США Джо Байден, тела жертв были обнаружены в туннелях под городом Рафах на юге сектора Газа.

"Я опустошен и возмущен... Они были мужественными, мудрыми и стойкими, даже когда они выдержали невероятное... Они были неустанными и неуемными защитниками своего сына и всех заложников, удерживаемых в недобросовестных условиях", – говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом.

Издание прогнозирует, что новые смерти заложников усилят давление на Нетаньяху, ведь внутри Израиля растет недовольство неспособностью его правительства заключить соглашение о прекращении огня, а острые разногласия между премьером и военным руководством все чаще получают огласку. К тому же Форум семей заложников обвиняет Нетаньяху в промедлении с заключением соглашения.

"Задержка в подписании соглашения привела к их смерти и смерти многих других заложников... Мы призываем Нетаньяху: перестань прятаться. Предоставьте общественности оправдание для этого продолжающегося промедления", – говорится в заявлении форума после появления известия о шести убитых заложниках.

В то же время, растут ставки и для Байдена, который должен подтолкнуть Израиль к поиску завершения войны в Газе, что может перерасти в масштабный конфликт в регионе.

"Не сомневайтесь, лидеры ХАМАС заплатят за эти преступления. И мы будем продолжать круглосуточно работать над достижением соглашения по освобождению остальных заложников", – подчеркнул Байден в своем заявлении.

Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что "сердце целой нации разрвано в клочья" новостью о шести погибших.

"От имени Государства Израиль я всем сердцем обнимаю их семьи и прошу прощения за то, что не смог безопасно вернуть их домой... Мы будем продолжать неустанную борьбу против преступной, террористической организации ХАМАС, которая еще раз доказала, что ее стремлению совершать убийства и преступления против человечности нет конца", – отметил он.

В ходе атаки ХАМАС 7 октября, по данным израильских властей, террористы убили более 1200 израильтян, еще 250 они захватили в заложники. В Газе заявляют, что за время войны там погибли более 40 тысяч палестинцев.

Напомним, 20 августа стало известно, что Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он призвал ХАМАС сделать то же самое, не уточнив, была ли учтена обеспокоенность боевиков.