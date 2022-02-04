Женщина, которая поклялась бороться с Путиным: Елена Белозерская рассказала, как уничтожила трех боевиков на Донбассе. Фото и видео

Офицер Вооруженных сил Украины в запасе, которая была снайпером в составе ДУК "Правый сектор" и УДА, Елена Белозерская рассказала, как в 2017 году ей удалось ликвидировать сразу трех боевиков. Тогда вместе с ней в окопах был еще один военнослужащий, а врагов было шестеро.

Об этом она рассказала изданию DailyMail. По словам Белозерской, это произошло в ночь перед Днем независимости Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Елена фиксировала цель с помощью тепловизионного прицела ночного видения. На кадрах показано, как сперва один боевик выползает из окопа. Спустя двадцать секунд раздается выстрел направленный в его туловище. Далее следуют еще два выстрела и видно двух убитых человек.

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Еще через несколько секунд над уровнем окопа появляется еще один человек и звучит еще один выстрел.

"В ту ночь я застрелила троих. Два из них были тем, что мы называем "груз 200" (термин для обозначения умерших. – Ред.), а третий был "груз 300" (раненые. – Ред.)", – рассказала Елена, добавив, что не испытывает угрызений совести ни по одному из мужчин, убитых в бою за Украину. Как уточнило издание, на счету Елены как минимум 10 убитых врагов.

По ее словам, вооруженный враг – это не человек, а цель, а "моральные терзания по поводу убийства человека придумали далекие от войны люди".

"Ты берешься за оружие против моей страны – все, ты мишень. Если вы не ликвидируете его вовремя, он может убить вас или одного из ваших товарищей. Когда враг подползает к нашей позиции, чтобы убить меня, задумывается ли он, есть ли у меня муж, родители или дети?" – сказала офицер.

Не смотря на то, что Елена была демобилизована из морской пехоты в 2020 году, вместе с супругом они являются членами территориальной обороны Украины и, наряду с тысячами других резервистов, готовы к защищать страну в случае необходимости. Белозерская считает, что Путин не отдаст приказ о вторжении, а наращивание его войск – это "давление и запугивание".

Вместе с тем она заявила, что, если это все же произойдет, то готова стрелять по врагам из своей винтовки "Зброяр Z-10", которую называет "Галей".

"Если россияне решат приехать, я буду только счастлива представить их Гале", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько последних недель весь мир говорит о возможном вторжении российской армии на территорию Украины и начале полномасштабной войны. Государства поставляют Украине военную помощь и готовят против Кремля сокрушительные санкции. В то же время, у Владимира Путина может быть и другой план действий, пишет аналитик CNN по международной безопасности Ник Патон Уолш.