Жена подсанкционного Козака полностью сменила имя и фамилию. Документ

Гражданская жена подсанкционного нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который объявлен в розыск, а его активы арестованы, в России полностью сменила фамилию, имя и отчество. Наталья Николаевна Лавренюк превратилась в Светлану Петровну Жучкову.

Об этом сообщил в Facebook журналист Максим Савчук. Он обнародовал соответствующие документы, подтверждающие "преобразования" любимой Козака – журналист показал данные с сайта Федеральной налоговой службы России.

Савчук назвал смену имени жены Козака "антисанкционным ходом".

"Смотрите, какой замечательный "антисанкционный ход" (я так себе это объясняю). Лавренюк Наталья Николаевна стала Жучковой Светланой Петровной. Гражданской жене Тараса Козака, который попал под украинские санкции, российская налоговая полностью сменила фамилию, имя и отчество", — написал журналист.

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При этом, как видно из документов, гражданская жена Козака оставила без изменений свои дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также ИНН. И конечно же, недвижимость в собственности осталась та же.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, 70-летняя мать Тараса Козака превратилась в бизнесвумен. Она владеет компаниями и недвижимостью на десятки миллионов гривен – семейный бизнес соратника Виктора Медведчука и дальше процветает.

Журналисты выяснили, что семья нардепа Тараса Козака занимается легализацией средств неизвестного происхождения в то время, как сам нардеп бежал из страны.