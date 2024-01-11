Жена Гринкевича уволилась из 'Львовской политехники' после анонсированного протеста студентов

Жена львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, профессор Светлана Гринкевич, уволилась из Национального университета "Львовская политехника". Это произошло после анонсированного студентами протеста.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Женщина уволилась по собственному желанию и заявление уже подписала.

Следует отметить, что студенты требовали отстранить Светлану Гринкевич от учебного процесса на время досудебного расследования дела против ее мужа.

В университете она работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики по научной работе "Львовской политехники". 8 января Гринкевич подала заявление на отпуск из вуза "по семейным обстоятельствам".

12 января студенты Львовского политехнического университета планировали организовать акцию с требованием отстранить преподавательницу до завершения досудебного расследования по делу ее мужа.

В конце декабря 2023-го Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний во время расследования.

Само производство касалось соглашений по закупкам одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн, однако:

многие контракты не были выполнены;

некоторые выполнены не в полном объеме или по завышенным ценам.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны (МО) Украины заявили, что расторгают все контракты с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. Речь идет, в частности, о бизнесмене Игоре Гринкевиче, обвиняемом в масштабном хищении денег на нужды военных.

Сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роман прокомментировал обвинения в адрес его семьи относительно коррупционной деятельности на закупках для Министерства обороны. Он заявил, что его семья якобы занималась своей деятельностью добросовестно и закон не нарушала.

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