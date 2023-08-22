'Зеленые' станции родственника Шурмы могли генерировать электроэнергию для России – Bihus

Более 320 млн грн государственных средств поступило компаниям брата и бизнес-партнеров замглавы Офиса президента Олега Шурмы — об этом сообщают расследователи Bihus Info.

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Журналисты обнаружили, что семье и бизнес-партнерам заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы принадлежит сеть солнечных электростанций на оккупированных российскими войсками территориях Украины, в частности, СЭС ООО "КД Энерджи 2", ЧП "Нацпрод", ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" в Запорожской области.

Оплаты компаниям семьи Шурмы были произведены на фоне огромной задолженности государства перед другими производителями зеленой энергии. Кроме того, как выяснили журналисты Bihus Info, находясь в оккупации, эти мощности могли генерировать энергию для российской энергосети. А заплатил за это украинский бюджет.

"По данным журналистов, с июля 2022 года по июль 2023 эти компании (брата и бизнес-партнеров Ростислава Шурмы) совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу" от госпредприятия "Гарантированный покупатель". А совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" является брат заместителя председателя ОП Ростислава Шурмы Олег Шурма", — отмечают авторы расследования и уточняют, что в ОП Шурма курирует энергетическое направление.

Станцию ЧП "Нацпрод" Bihus Info "обнаружили среди реализованных проектов на корпоративном сайте, где собраны "зеленые" проекты брата заместителя руководителя ОП Олега Шурмы и партнеров. "Совладельцем ООО "Грин Энерджи Токмак" и ООО "Грандпауэр ЛЛС" является Руслан Божко, бывший подчиненный Ростислава Шурмы, которого считают близким к нему человеком", — раскрывают журналисты схему вывода государственных средств на предприятия родственников и бизнес-партнеров заместителя председателя ОП.

"Оплата электричества, которое ГП не могло продать, означает убытки для государственного предприятия", — объяснили в Bihus Info последствия схем с оплатой несуществующей электроэнергии. Сам Ростислав Шурма и его ассистенты проигнорировали запросы журналистов.

Авторы расследования подчеркивают, что у фирмы из окружения Шурмы были эксклюзивные условия по оплате, ведь для всех других производителей "зеленой энергии", чьи станции оказались в оккупации, расчеты за электроэнергию приостановлены. Кроме того, задолго до полномасштабного вторжения у Украины были большие долги перед инвесторами в "зеленую" энергетику, а после февраля 2022 года ситуация ухудшилась.

По оценке независимой экспертки по энергетике Ольги Кошарной для Forbes-Украина, "Задолженность Укрэнерго перед производителями возобновляемых источников энергии на май достигла 18,2 млрд грн. Уровень расчетов за 2023 год упал до 59,9 %".

Европарламент же в феврале 2021 года принял специальную резолюцию о долгах Украины перед международными инвесторами в "зеленую" энергетику: евродепутаты выразили обеспокоенность, что Украина не выполняет обязательств перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, что угрожает развитию отрасли.