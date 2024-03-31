Зеленский в Буче почтил память убитых оккупантами украинцев. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта, во вторую годовщину освобождения Киевщины от российских оккупантов, прибыл в Бучу. Глава государства почтил память украинцев, убитых захватчиками во время оккупации города.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский установил лампадку у Стены памяти с сотнями имен погибших возле церкви святого апостола Андрея Первозванного и Всех святых. Эта стена состоит из нескольких стел, на каждой из которых – таблички с отчеканенными именами.

Мемориал содержит 509 имен гражданских, которых удалось идентифицировать. Некоторые таблички пока безымянны.

Зеленский и другие присутствовавшие почтили память жертв оккупантов минутой молчания.

Вместе с ним в Бучу прибыли руководитель ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмигаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, послы иностранных государств и главы иностранных представительств и представительств международных организаций, аккредитованных в Украине.

Храм Всех святых Земли украинской, приход которого принадлежит Киевской епархии ПЦУ, во время оккупации в марте 2022 года стал символом стойкости и несокрушимости жителей Бучи, напомнили в Офисе президента.

На его территории расположена братская могила, из которой было эксгумировано 116 тел.

Армия РФ вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. За 33 дня оккупации российские военные совершили в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений и убили более 1400 гражданских жителей, в том числе 37 детей.

ВСУ освободили Бучу 31 марта 2022 года. Именно после освобождения Киевской области прозвучали первые заявления мировых лидеров о геноцидном характере военных преступлений российской армии в Украине, напомнили в ОП.