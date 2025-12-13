Зеленский рассказал о возвращении из Беларуси пятерых украинцев и поручил активизировать работу для обмена пленных с РФ до Нового года

Украинская разведка при поддержке США реализовала специальное мероприятие по освобождению гражданских из Беларуси. В рамках операции освобождено около ста человек, среди которых пятеро украинцев.

Видео дня

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Ранее глава ГУР Кирилл Буданов доложил президенту детали о проведении операции. В рамках проведения мероприятия в Украину вернулись пятеро гражданских лиц.

Также Зеленский поручил ГУР и Координационному штабу усиленно работать над возвращением украинских военнопленных до конца 2025 года.

"Поручил ГУР и всем службам, которые представлены в нашем Координационном штабе, максимально активизировать работу на российском направлении, чтобы до нового года могло состояться освобождение украинских военнопленных", – отметил президент.

Дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!