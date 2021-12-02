"Экономический паспорт" Зеленского: сколько денег получат украинцы и как это работает в других странах

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде анонсировал появление "экономического паспорта украинца". По замыслу главы государства, на счету ребенка в банке будут накапливаться средства от использования недр. А после достижения совершеннолетия эти деньги можно будет потратить на образование или покупку жилья.

В чем именно заключается идея Зеленского и где в мире уже воплощена в жизнь подобная инициатива, рассказывает OBOZREVATEL.

Впервые об "экономическом паспорте" украинцы услышали после избрания Зеленского на пост президента. Упоминание об этом есть в его предвыборной программе. И вот что там сказано:

"Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал".

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В начале 2020 года народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк зарегистрировал в парламенте законопроект "Об экономическом паспорте украинца". В нем фактически повторялась инициатива главы государства, и многие подумали, что это и есть воплощение той самой программы. Однако законопроекту так и не был дан ход.

Но по этому документу можно хотя бы понять смысл президентской задумки. В законопроекте под "экономическим паспортом украинца" подразумевается личный счет ребенка, который родился после 1 января 2021 года и жил в Украине в течение 18 лет. В случае принятия закона Кабинет министров должен был создать "Фонд будущего", который бы накапливал средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории нашего государства. А начиная с 2039 года эти деньги стали бы равномерно распределять между владельцами счетов (то есть после их 18-летия).

Зеленский снова заговорил об "экономическом паспорте" в марте текущего года. Сделал это политик в контексте решения СНБО – отобрать лицензии на использование украинских недр у 19 компаний, связанных с Россией, и провести аудит всех разрешений на пользование недрами, которые выдавались с 1991 года.

Об этом ни президент, ни депутаты не говорят. Неясно, идет ли речь обо всей рентной плате или только о добыче руды. Но давайте попробуем подсчитать.

Сейчас рентная плата за пользование недрами собирается в государственный и местные бюджеты. В 2021 году она составила 41,5 млрд грн. Если все эти деньги распределить между гражданами Украины до 18 лет (таких в стране примерно 7,5 млн человек), то получилось бы по 5,5 тыс. грн. За 18 лет накопилась бы сумма примерно в 99 тыс. грн.

Однако если речь идет только о добыче железной руды, то сумма будет куда меньше – всего 466 грн (в 2022 году). Таким образом, общая выплата за 18 лет составила бы всего около 9 тысяч грн.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют "экономический паспорт". Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", — рассказал нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Идея Зеленского – далеко не нова. Подобные экономические паспорта давно существуют в более развитых государствах.

К примеру, в американском штате Аляска создали так называемый "Перманентный фонд", в который поступает 25% всех доходов от оборота нефти. Ежегодно половина этих средств распределяются среди жителей штата.

В Объединенных Арабских Эмиратах также существуют государственные выплаты для граждан. Доходы от добычи нефти позволяют властям открывать депозитные счета для детей – к 18-летию там накапливается порядка 100 тысяч долларов.

Кроме того, после свадьбы новоиспеченные супруги получают беспроцентный кредит из Брачного фонда – это примерно 20 тысяч долларов на каждого молодожена. А когда в семье рождается ребенок, кредит автоматически обнуляется. Похожие программы также есть в Саудовской Аравии.

В Ирландии за каждого ребенка выплачивается 2,5 тысяч долларов. Только небольшая часть этих средств выдается родителям при рождении. В следующий раз деньги можно получить, когда ребенок достигает четырехлетнего возраста. А после 12 лет можно снять остаток средств.

В Кувейте на каждого новорожденного заводится банковский счет, распоряжаться которым имеет право только сам владелец после 18 лет. Государство зачисляет туда начальную сумму, примерно равную 3 тысячам долларов. В дальнейшем депозит прирастает не только процентами, но и отчислениями от родителей.

Существует подобная программа и в Норвегии, однако работает она немного иначе. Все излишки от добычи нефти страна вложила в Государственный пенсионный фонд. На сегодняшний день это самый большой фонд национального благосостояния в мире – он стоит больше одного триллиона долларов. Это своего рода заначка на "черный день". Если распределить ее сегодня, то каждый гражданин страны получит по 220 тысяч долларов.

С помощью этого капитала Норвегия зарабатывает и, надо сказать, немало. Примерно 2% активов вложены в недвижимость, 28% – в инструменты с фиксированной доходностью и 70% – в акции публичных компаний, вроде Apple, Google и Amazon. Фонд обеспечивает около пятой части доходов госбюджета Норвегии, хотя отдает в казну, как правило, только заработанные проценты.

Конечно, сама идея Зеленского звучит достаточно неплохо. Однако когда именно она будет воплощена в жизнь и сколько же денег смогут получить украинцы – пока что огромный вопрос. OBOZREVATEL продолжит следить за развитием этой истории.