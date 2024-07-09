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Завербовал своих сыновей: СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, находившемуся на прямой связи с российским пропагандистом. Фото

Алексей Лютиков
Расследования
2 минуты
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Завербовал своих сыновей: СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, находившемуся на прямой связи с российским пропагандистом. Фото

Служба безопасности задержала очередных агентов ФСБ, которые разведывали боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ. Злоумышленники действовали в Донецкой и Тернопольской областях.

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Главарем вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что летом 2023 года пастор уехал из Украины в Европейский Союз как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ. Кроме того, мужчина привлек к работе на оккупантов двух своих взрослых сыновей.

Один из них – контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны. Второй сын был задержан в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.

В СБУ отметили, что отец корректировщиков находился на прямой связи с российским пропагандистом и кадровым сотрудником ФСБ "под прикрытием" Сергеем Карнауховым.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили пастору-резиденту российской спецслужбы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Поскольку предатель скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Преступные действия его сыновей квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Завербовал своих сыновей: СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, находившемуся на прямой связи с российским пропагандистом. Фото
Завербовал своих сыновей: СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, находившемуся на прямой связи с российским пропагандистом. Фото

Напомним, Служба безопасности задержала действующего на севере Украины очередного агента ФСБ. Злоумышленник готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.

Ранее в Днепре задержали вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Предатель публично призвал к захвату власти в Украине.

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