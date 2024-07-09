Завербовал своих сыновей: СБУ сообщила о подозрении пастору-агенту ФСБ, находившемуся на прямой связи с российским пропагандистом. Фото

Служба безопасности задержала очередных агентов ФСБ, которые разведывали боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ. Злоумышленники действовали в Донецкой и Тернопольской областях.

Видео дня

Главарем вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что летом 2023 года пастор уехал из Украины в Европейский Союз как многодетный отец, а оттуда прибыл в Россию, где начал работать на ФСБ. Кроме того, мужчина привлек к работе на оккупантов двух своих взрослых сыновей.

Один из них – контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны. Второй сын был задержан в Тернопольской области, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ.

В СБУ отметили, что отец корректировщиков находился на прямой связи с российским пропагандистом и кадровым сотрудником ФСБ "под прикрытием" Сергеем Карнауховым.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили пастору-резиденту российской спецслужбы о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Поскольку предатель скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Преступные действия его сыновей квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности задержала действующего на севере Украины очередного агента ФСБ. Злоумышленник готовил ракетные удары по подразделениям ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса в Киевской и Черниговской областях.

Ранее в Днепре задержали вражеского информатора, который передавал российским оккупантам геолокации ВСУ. Предатель публично призвал к захвату власти в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!