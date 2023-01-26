Засветившуюся на отдыхе в Париже скандальную пресс-офицерку ГПСУ Плантовскую перевели в Житомир. Фото

Скандальную пресс-офицерку Государственной пограничной службы Украины Иванну Плантовскую, которая "прославилась" своим отдыхом в столице Франции Париже, из Одессы перевели на работу в Житомир. Теперь она занимает должность, не связанную с коммуникацией.

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Об этом сообщают СМИ. Плантовская была пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Однако она попала в громкий скандал, выложив в соцсети свои фото из Парижа, где, судя по кадрам, встречала Новый год. Причем в довольно веселом настроении и откровенных образах.

Более того, помимо Франции, на своих страницах в соцсетях пресс-офицер хвасталась и другими кадрами с разных курортов.

Пользователей сети возмутило это, так как в стране идет война. Кроме того, на зарплату в ГНСУ пограничница не смогла бы себе так часто позволять отдых такого уровня.

В итоге в сети начали связывать Плантовскую с ее руководителем Сергеем Мулом. Пользователи отмечали, что у Мула были обыски, проведенные сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. Во время проверок якобы были обнаружены миллионы долларов на счетах, а также недвижимость за рубежом.

При этом, летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Мула орденом Даниила Галицкого. Это – государственная награда, которая присуждается за значительный личный вклад в развитие Украины, добросовестное и безупречное служение украинскому народу.

Как сообщалось OBOZREVATEL, в 2021 году СМИ сообщали, что спецслужбы проводили обыски по месту жительства Мула и на рабочем месте, подозревая в сокрытии в декларации дома стоимостью 600 тыс. долларов.

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