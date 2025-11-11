'Застрелю каждого': видео с угрозами командира РФ подчиненным раскрыло, почему в армии Путина много 'пропавших без вести'

Российский захватчик, командир одного из подразделений 218-го танкового полка (в/ч 82588) сухопутных войск ВС РФ угрожал своим подчиненным "обнулением". Он клялся, что лично застрелит тех, кто откажется участвовать в штурмах в войне против Украины.

Видео дня

Такое эмоциональное "предупреждение" один из россиян снял на камеру. Фрагментом видео поделился Telegram-канал проекта "Хочу найти".

Осторожно, звучит лексика 18+!

После честного признания российского военнослужащего понятно, почему у врага так много без вести пропавших солдат.

"Слушайте команды. Будете отказываться от задач своих – я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь: я лично застрелю тебя! Каждого подам как без вести (пропавшего. – Ред.) и застрелю. У меня добро есть (от командования), и мне – пох", – почти что криком обращался командир к оккупантам. Подчиненных он называл "тварями еб****и".

В проекте "Хочу найти" отметили: россияне из этого подразделения, как и многие другие, прекрасно понимают, что их отправляют в так называемые мясные штурмы, откуда почти никто не возвращается живым. Эти атаки проводятся без подготовки и разведки, без поддержки артиллерии и техники. В случае ранений эвакуации не будет.

Естественно, многие отказываются идти на верную гибель, тем более когда командир, посылающий их вперед, сам находится в сухом и безопасном блиндаже далеко от переднего края.

Нередко в таких случаях "мотивация" солдат ВС РФ достигается другими методами: пытками, "ямами" и даже "обнулением". Тела казненных оккупантов часто закапывают или взрывают и оформляют официальные документы о "пропаже" убитого.

Командиры прекрасно понимают, что российские правоохранительные органы не станут никого искать и ограничатся формальными отписками.

"Обнуление" непокорных становится бескомпромиссной причиной для других российских солдат исполнять бессмысленные приказы.

Напомним, связаться с украинским государственным проектом "Хочу жить" военнослужащие России могут через:

– Telegram или WhatsApp:

+380 95 68 86 888;

+380 93 68 86 888;

+380 97 68 86 688;

– чат-бот в Telegram для связи по ссылке

– позвонить на номер:

+380 44 35 08 917;

688 (только с украинских номеров).

Как писал OBOZ.UA, с 1 октября в Российской Федерации стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины.

