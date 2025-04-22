Зашел, чтобы покормить: в оккупированном Мариуполе тигрица загрызла работника зоопарка

Во временно оккупированном Мариуполе произошел кровавый инцидент – работника местного зоопарка загрызла тигрица. От полученных травм человек скончался на месте.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Инцидент произошел во вторник, 22 апреля, при попытке покормить животное.

Работник зашел в вольер, где находилась тигрица с малышами, и она напала на него сзади, смертельно травмировав.

"Дикая животное взяло его когтями сзади и перекусило. От полученных травм человек погиб на месте. Работники зоопарка настаивают, что это несчастный случай", – говорится в сообщении.

По словам других сотрудников, мужчина скончался на месте. Они называют событие трагическим несчастным случаем, "вроде из-за халатности и невнимательности самой жертвы".

В соцсетях по-прежнему звучала критика об условиях содержания животных в этом зоопарке. Местные жители жаловались на плохое питание хищников и тесные, непригодные вольеры.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в оккупированном Мариуполе устроили "шабаш" со съемками очередного пропагандистского фильма. Темой фильма стала война, там будут показывать взрывы и руины.

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