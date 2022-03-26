Защитники Харьковщины разбили вражеский вертолет и взяли в плен 17 оккупантов, – глава ОВА

Украинские военнослужащие уничтожили в Харьковском районе вражеский вертолет. Там же было ликвидировано около 50 российских оккупантов, еще 17 попали в плен.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. По его словам, ВСУ удалось уничтожить мощный российский стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы, с помощью которого оккупанты "глушили" нашу связь и работу систем ПВО, а также вели разведывательную деятельность.

"Утром в Харьковском районе 92-я механизированная бригада и военнослужащие харьковского гарнизона уничтожили вражеских разведчиков, в том числе и командира роты, взяли в плен 17 оккупантов, 15 из которых мобилизованы из так называемых "Л/ДНР", – рассказал Синегубов.

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По его словам, оккупанты имеют "обнищавшую" экипировку, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения и полностью деморализованы. "Россияне в последнее время дают все больше поводов для позорных поражений", – добавил глава ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

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