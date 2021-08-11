"Защитникам русскоязычного населения" можно убивать жителей Донбасса?

Денис Казанский
Денис Казанский
Расследования / Мнения
1 минута
2,0 т.
'Защитникам русскоязычного населения' можно убивать жителей Донбасса?

Сегодня утром в результате минометного обстрела подконтрольного правительству Украины села Новоселовка Вторая был убит мирный житель 1935 года рождения, повреждены дома.

"Защитникам русскоязычного населения" можно убивать жителей Донбасса?
"Защитникам русскоязычного населения" можно убивать жителей Донбасса?

Интересно, будет ли по этому поводу реакция российского МИДа? Будут ли на шоу Скабеевой разбирать этот случай и обвинять "ЛДНР" в геноциде населения Донбасса?

Ну конечно нет. Это ж свои дедушку убили. Значит, можно сделать вид, что ничего не случилось. Защитникам русскоязычного населения – можно. Они ж антифашисты, а не какие-нибудь бандеровцы.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Источник:Телеграм-канал Дениса Казанского
УкраинаВойна на ДонбассеОРДЛОЛНРДНРНовости РоссииНовости ДНРНовости Донбасса