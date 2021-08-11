Сегодня утром в результате минометного обстрела подконтрольного правительству Украины села Новоселовка Вторая был убит мирный житель 1935 года рождения, повреждены дома.

Интересно, будет ли по этому поводу реакция российского МИДа? Будут ли на шоу Скабеевой разбирать этот случай и обвинять "ЛДНР" в геноциде населения Донбасса?

Ну конечно нет. Это ж свои дедушку убили. Значит, можно сделать вид, что ничего не случилось. Защитникам русскоязычного населения – можно. Они ж антифашисты, а не какие-нибудь бандеровцы.

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