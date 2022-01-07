Пропагандисты ОРДЛО сдали Кремль с потрохами, обсуждая в соцсетях отправку из РФ в Казахстан частных российских военных кампаний. Этот провал связан с полным отсутствием коммуникаций между различными группами, управляющими ОРДЛО.

Цитата из соц групп "народной милиции лнр": "Специалисты российской частной военной компании направлены в Казахстан для взятия под охрану важнейших российских объектов, в том числе – и военных, находящихся в этой стране. На данный момент известно о том, что членам российской ЧВК следует в первую очередь взять под контроль космодром Байконур, о чём сообщают журналисты проекта "Вар Гонзо".

"ЧВК из РФ могут взять под охрану Байконур. Об этом сообщают источники проекта, близкие к руководству одной из российских ЧВК. Сейчас идет подбор персонала для усиления охраны космодрома и других стратегических объектов на территории Казахстана. Связано это с массовыми протестами и беспорядками в стране", — сказано в сообщении.

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"В настоящий момент существует риск того, что протестующие, которые уже вооружены стрелковым оружием и под контролем которых находится военная техника, могут захватить стратегические гражданские и военные объекты и получить доступ к секретным данным, так как власти полностью утратили контроль над обстановкой в стране.

Судя по текущей ситуации в Казахстане, за протестами, которое уже привели к государственному перевороту, стоит Запад, поскольку протестующие хоть и не идут на радикальные меры, под их контролем уже находится телевидение, доступ в Сеть и целый ряд правительственных объектов, в связи с чем информация об отправке в Казахстан российских ЧВК выглядит достаточно правдоподобной, однако, российская сторона эти данные официально не подтверждает".

РФ никогда не подтверждает, куда вонзает свои ядовитые зубы. "Их там не было" в Крыму и на Донбассе, в Чечне и Сирии, в Иране и Ираке.

Русские "их там нет" везде, где война.

Ну, в том, что Кремль всунул свое ядовитое жало в Казахстан, я даже не сомневаюсь. Не думаю, что ГРУ и ФСБ РФ организовали революцию в Казахстане, а вот поиграть на ее волнах они вполне могут, пытаясь развернуть ситуацию в нужное им русло. Тем более, что власти Казахстана пошли по пути Януковича и попросили у РФ помощи.

Возможно, именно поэтому большинство ОРДЛынцев сейчас активно сравнивает украинский Майдан с казахским, как всегда обвиняя США, НАТО, ООН, Сороса в "формировании нациков Казахстана". Именно эти мессенджи разгоняют по сети: "Сорос управляет революцией в Казахстане", "во всем виноваты США и НАТО".

Обсуждение отправки в Казахстан из РФ ЧВК "Вагнер" не обрадовало ОРДЛынию.

Этот вопрос, как и события в Казахстане здесь обсуждают достаточно жарко, ведь ополченцы ОРДЛО бояться, что их отошлют в Казахстан убивать восставших казахов в составе какой ни будь военной частной компании под грифом "ихтамнет".

Кстати, что еще интереснее, опочленцы из "народной милиции" "республик" обсуждают еще одну удивительную вещь: казахский вопрос как фактор отхода РФ с украинского Донбасса.

Мол, Путин шантажируя США и Европу, стянул войска к границам Украины, но после разговора с Байденом, увидев перспективы разгрома и личных финансовых и репутационных потерь, то есть фактически будучи разгромленным в ходе переговоров, должен немедленно отвести войска от границ Украины и даже из ОРДЛО. И вот "защита русских в Казахстане" отличный повод для Кремля тихо отползти от Украины, сохранив свое лицо.

От Украины – имеется в виду, забыв о "на Киев, на Берлин за два дня", ОРДЛО уже особо никому не интересно, чтобы за него боролись. Оккупация, водка, наркотики, безработица и люмпен с оружием делают свое дело с ОРДЛО, обескровливая его уродливое тело.

Об этом шепчутся все ОМБР ОРДЛО, особенно на фоне замороженных российских танков, с которых бравые российские военные слили солярку и тосол, отсутствия продуктов для военных частей, мобильных госпиталей и еще огромной кучи всего, что делает армию боеспособной. В ОРДЛО давно сделали вывод из этого кремлевского фарса: нападать на Украину и тем более – идти на Берлин Путин не собирался, это был просто шантаж с использованием ОРДЛО. Поняли здесь и другое: никто и никогда не возьмет "республики" в состав РФ, не признает, не вложит в ОРДЛО миллиарды, не будет реконструировать шахты, заводы, водоводы, и прочее. А вот использовать ОРДЛО для шантажа, для войн, как пушечное мясо – это завсегда, пожалуйста.

В ОРДЛО в 2014-м году ЧВК "Вагнер" было представлено как некое элитное подразделение, в него верили, как в супер-героев, супер-силу РФ, куда набирают людей со сверхвозможностями. И воюют они исключительно секретным российским оружием класса "кремль-нептун".

Поэтому ополченцы охотно подписывали контракты на службу в одном из подразделений ЧВК "Вагнер" и ехали служить в Сирию и Иран. Так как оттуда в ОРДЛО не вернулся ни один ополченец, доверие к ЧВК быстро сошло на нет. Особо на фоне их последних потерь, где в Сирии было уничтожено почти 200 "вагнеровцев", набранных в ОРДЛО.

Естественно, на фоне таких событий шаловливые ручки Кремля, шарящие по Казахстану, внесли разброд и шатание, уныние и опасения в ряды "народной милиции" "республик".

Открытое обсуждение командировки "вангеровцев" из РФ в Казахстан в соцсетях ОРДЛО – плохой знак для Кремля: ему там больше не верят.