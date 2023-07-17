Зарезали прямо в кабинете: в Приднестровье жестоко убили лидера коммунистической партии

В непризнанном Приднестровье жестоко убит лидер коммунистической партии Олег Хоржан. Его зарезали прямо в собственном кабинете.

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Об этом сообщают российские пропагандисты. "Сегодня ночью убит лидер приднестровских коммунистов Олег Хоржан", – заявил руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Труп Хоржана обнаружила жена в одной из комнат рядом с открытым сейфом. Сейф был пуст. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В Следственном комитете Приднестровья возбудили уголовное дело.

Подозреваемые пока не задержаны. Зюганов требует незамедлительно приступить к расследованию.

Олегу Хоржану было 47 лет. Он был известен своими пророссийскими взглядами и выступал за независимость молдавского сепаратистского региона Приднестровья.

2 июня 2018 года Олег Хоржан организовал публичную встречу с избирателями в Тирасполе. Ряд участников задержали сотрудники органов внутренних дел. Верховный совет республики 6 июня 2018 года снял депутатскую неприкосновенность с Олега Хоржана. В зале парламента Хоржан был арестован до решения суда. В августе 2018 года Верховный Суд Приднестровья приговорил Хоржана к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия может готовить провокации в непризнанном Приднестровье. В частности, поддерживаемые Москвой власти "Приднестровской Молдавской Республики" объявили о "проведении тренировок по эвакуации" детей из учебных заведений.

А еще в марте этого года силовики марионеточного государства объявили, что якобы предотвратили теракт против делегации ОБСЕ и так называемого президента республики Вадима Красносельского. В провокациях и угрозе для жизни чиновников снова обвинили СБУ.