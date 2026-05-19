Запугивал разрушением карьеры: тренер по волейболу на Волыни получил приговор за насилие в отношении несовершеннолетних спортсменок

На Волыни тренера по волейболу осудили за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних спортсменок. Мужчина оказывал психологическое давление на девушек, угрожая исключением из команды, недопуском к соревнованиям и уничтожением их спортивной карьеры.

Суд назначил ему наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщили Офис главного прокурора и Волынская областная прокуратура.

Детали дела

По имеющейся информации, в течение 2012–2021 годов тренер систематически совершал противоправные действия в отношении девушек, которые занимались волейболом под его руководством. Он был известным в регионе специалистом, работал главным тренером юношеской команды, а также в разные годы возглавлял детско-юношескую спортивную школу.

Следствием установлено, что обвиняемый злоупотреблял своим авторитетом, служебным положением и зависимостью несовершеннолетних спортсменок от тренера и использовал это в собственных интересах.

"Он давил на девушек, запугивал их исключением из команды, недопуском к соревнованиям и разрушением спортивной карьеры. Такие действия имели тяжелые последствия для пострадавших. Девушки годами жили в состоянии страха, испытывали психологическое давление и унижение", – говорится в сообщении.

Разоблачение тренера стало возможным благодаря показаниям потерпевших, которые решились рассказать о пережитом насилии. Во время досудебного расследования о подобных фактах сообщила еще одна потерпевшая, которая на момент обращения уже была совершеннолетней.

Действия обвиняемого квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины (по ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 152.) Несмотря на предоставленные показания и собранные доказательства, мужчина своей вины не признал.

Ювенальные прокуроры Волынской областной и Луцкой окружной прокуратур поддерживали публичное обвинение по делу в течение четырех лет. Сейчас прокуроры заявили о намерении обжаловать приговор и настаивать на более суровом наказании.

"Позиция прокуратуры неизменна: преступления против детей должны получать жесткий правовой ответ. Ребенок, который доверился взрослому, должен быть защищен. А каждый, кто использует это доверие для насилия, должен нести неотвратимую ответственность", – отметили в Офисе генерального прокурора.

