Запрещал осуществлять контрразведывательную защиту Минобороны: СБУ может начать расследование в отношении генерала Левченко, – "слуга народа" Безуглая
СБУ может начать расследование в отношении генерала Сергея Левченко, возглавлявшего военную контрразведку. Он запрещал осуществлять контрразведывательную защиту Минобороны.
Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.
"Впервые (да, это дикость, но раньше Министерство было неприкосновенным!) СБУ работает по МОУ контрразведывательно: против шпионов, агентов влияния и зашифрованных российских консервов", – подчеркнула она.
По словам парламентария, в СБУ ранее был генерал Левченко, возглавлявший военную контрразведку и запрещавший осуществлять контрразведывательную защиту Министерства обороны.
"По этому лицу еще, думаю, мы можем увидеть расследование. И не в отношении его одного. Он был из старожилов, которые пережили не одно руководство и политическое поколение", – добавила Безуглая.