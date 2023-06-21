Запрещал осуществлять контрразведывательную защиту Минобороны: СБУ может начать расследование в отношении генерала Левченко, – 'слуга народа' Безуглая

СБУ может начать расследование в отношении генерала Сергея Левченко, возглавлявшего военную контрразведку. Он запрещал осуществлять контрразведывательную защиту Минобороны.

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Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

"Впервые (да, это дикость, но раньше Министерство было неприкосновенным!) СБУ работает по МОУ контрразведывательно: против шпионов, агентов влияния и зашифрованных российских консервов", – подчеркнула она.

По словам парламентария, в СБУ ранее был генерал Левченко, возглавлявший военную контрразведку и запрещавший осуществлять контрразведывательную защиту Министерства обороны.

"По этому лицу еще, думаю, мы можем увидеть расследование. И не в отношении его одного. Он был из старожилов, которые пережили не одно руководство и политическое поколение", – добавила Безуглая.