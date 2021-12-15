Замотал тело в ковер и вывез на обочину дороги: всплыли новые детали в деле об убийстве военного в Днепре

В Днепропетровской области правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве военнослужащего, проходившего службу в воинской части А1302, 93-я ОМБР "Холодный Яр". Преступление произошло в ночь с 11 на 12 декабря в съемной квартире в Днепре.

Следователи установили, что во время общения между мужчинами произошел конфликт. После этого нападавший нанес погибшему многочисленные удары ножом, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Днепропетровской области.

Смерть военного наступила на месте мгновенно. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина завернул тело погибшего в ковер и на автомобиле вывез его за город. В понедельник, 13 декабря, тело 48-летнего военнослужащего обнаружили на обочине автодороги вблизи пгт Губиниха.

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На следующий день полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого. Ним оказался 32-летний коллега погибшего по службе. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному предъявили сообщение о подозрении. Ему грозит от десяти до пятнадцати лет заключения или пожизненное лишение свободы, возможно, с конфискацией имущества. На данный момент следствие продолжается.

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