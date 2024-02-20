Заместителю секретаря СНБО времен Януковича Сивковичу объявили подозрение в госизмене: в ГБР раскрыли детали дела

Государственное бюро расследований объявило о еще одном подозрении Владимиру Сивковичу – бывшему заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины при президентстве Виктору Януковичу по делу об организации избиения студентов на Майдане. По данным следствия, именно он устроил провокацию в столице 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Сивкович был завербован Россией еще в конце 1990-х годов, когда работал кадровым офицером в КГБ СССР и ФСБ. Он выполнял задачи высшего политического руководства РФ, направленные на предотвращение евроатлантической интеграции Украины.

Есть документальные доказательства, что в октябре 2013 он встречался с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым во время консультаций между делегациями СНБО двух стран в Одессе. Во время этой встречи Сивкович получил указания по поводу дальнейших взрывных действий против Украины и подавления возможных протестов из-за отказа Украины от ассоциации с ЕС.

После начала студенческих протестов на Майдане Незалежности, заместитель секретаря СНБО приступил к выполнению планов в пользу России. В ночь с 29 на 30 ноября 2013 он лично руководил из кабинета начальника Киевской милиции организованным им разгином и избиением студентов.

В результате незаконных действий работников правоохранительных органов 55 участникам мирного собрания на Майдане Незалежности в Киеве были нанесены телесные повреждения разных степеней, а более 300 человек были вынуждены покинуть центр города и тайно скрываться в помещении Михайловского собора. Эти события привели к серьезному общественно-политическому кризису и массовым протестам против тогдашнего политического руководства страны.

Кроме того, эта ситуация способствовала усилению сепаратистских настроений в некоторых регионах Украины, а затем стала фундаментом действий России в проведении подрывной деятельности против нашего государства.

После событий на Майдане общественно-политический кризис значительно усложнил разрешение разных ветвей власти в борьбе с "гибридной войной" РФ против Украины и аннексии территорий.

Отмечается, что действия Сивковича создали предпосылки для активизации России в оккупации части украинской территории.

В настоящее время подозреваемый уклоняется от следствия и судебного преследования на территории государства-агрессора и является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами РФ.

Напомним, 23 июля 2022 года ГБР сообщил о подозрении в госизмене экс-заместителю секретаря СНБО Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ.