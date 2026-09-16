Заместитель министра инфраструктуры сбил несовершеннолетнюю в Житомирской области, которая пересекала трассу вне перехода: подробности аварии

Заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Руслан Олейник попал в ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя. По имеющейся информации, девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Пострадавшую госпитализировали с травмами, правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Подробности дорожного инцидента

ДТП с участием Руслана Олейника произошло поздно вечером 11 сентября на трассе "Киев-Чоп", недалеко от села Васильевка. Автомобиль чиновника наехал на ребенка 2010 года рождения, когда тот переходил проезжую часть.

По предварительным данным, девушка переходила дорогу справа налево по отношению к направлению движения автомобиля и за пределами пешеходного перехода. Водитель находился в трезвом состоянии.

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В результате наезда несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована в больницу в Житомире. Предварительно медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и колото-резаную рану.

Правоохранители уже осмотрели место аварии и изъяли автомобиль. В настоящее время устанавливают очевидцев ДТП, проверяют записи с камер видеонаблюдения, проводят допросы, а также решают вопрос об аресте автомобиля.

Что известно о Руслане Олейнике

Руслан Олейник родился 27 сентября 1985 года в Никополе Днепропетровской области. В настоящее время занимает должность заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, а также является первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В период с 16 по 30 июля 2026 года Олейник временно исполнял обязанности председателя Киевской ОГА. Имеет воинское звание подполковника запаса Вооруженных сил Украины.

Напомним, в мае в Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием заместителя городского головы Ивана Кузнецова. В результате столкновения автомобиля Ford F150 и мотоцикла Kawasaki погиб 43-летний мотоциклист, а сам вице-мэр заявил о сложении полномочий на время расследования.

Как писал OBOZ.UA, 16 сентября в Верховной Раде провалилось голосование по законопроекту об ужесточении ответственности за превышение скорости. Депутаты не смогли набрать необходимое количество голосов, чтобы повысить штрафы за грубое нарушение ПДД.

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