Замглавы Запорожской ОВА Некрасова впервые прокомментировала скандал со злоупотреблениями гумпомощью

В апреле 2022 года, спустя несколько дней после назначения Златы Некрасовой главой гуманитарного штаба Запорожской ОВА, она обратилась в областные управления СБУ и Национальную полицию, а также в областную прокуратуру. Там она изложила результаты инвентаризации гуманитарных грузов и акцентировала внимание на необходимости проверки деятельности штаба в течение марта 2022-го. Объемы злоупотреблений, обнаруженные командой Некрасовой, оказались колоссальными.

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Об этом заявила замглавы Запорожской военной администрации Злата Некрасова в интервью "Кто стоит за Златой", впервые комментируя детали скандала со злоупотреблениями гуманитарной помощью в области.

По ее словам, террором оккупантов можно объяснить лишь часть потерь гуманитарной помощи. Ведь были и сознательные действия представителей власти, которые имеют признаки преступных действий и в настоящее время расследуются в рамках уголовных производств.

Некрасова отметила, что возглавила областной штаб 4 апреля, а до нее упомянутое направление курировал другой замглавы ОВА – Руслан Шиханов. Однако процессами отгрузки руководил один из бывших заместителей главы ОГА Эдуард Гугнин и лица, закрепленные за складами.

"С первых дней полномасштабного вторжения ко мне обращались представители местного самоуправления и главы громад с сомнениями по поводу прозрачного распределения гуманитарной помощи. Эти вопросы я переадресовала ответственному замглавы ОВА. Ответа не получила. Поэтому решила разобраться сама", – сообщила Некрасова.

"Выглядело подозрительным, что вагоны разгружали на путях, а не на предприятии. Зачем усложнять логистику, если вагоны можно завести прямо на склады. 4 апреля я собрала людей, влияющих на общественное мнение, для обсуждения вопросов распределения гуманитарной помощи. Пригласила также заместителя, который отвечал за это направление. Но он ушел на больничный. В тот день глава ОВА назначил меня главой гуманитарного штаба", – сообщила Злата Некрасова.

По ее словам, в первые дни после ее назначения главой штаба была проведена инвентаризация всех грузов, полученных на склады ОВА и отправленных потребителям. "На тот момент у меня были официальные ответы глав райгосадминистраций, где указывались объемы гуманитарной помощи, полученной их громадами. Эти данные оказались значительно ниже показателей, указанных в документах отгрузок", – отметила Злата Некрасова.

По ее словам, инвентаризация складов завершилась 8 апреля и было документально подтверждено, что значительная часть грузов, отправленных штабом в марте, не дошла в полном объеме до пунктов назначения.

"На первый склад – на Северном шоссе, согласно документам "Укрзалізниці", доставили от 870 до 1160 паллет гуманитарных грузов. В то же время инвентаризационная комиссия зафиксировала отсутствие на учете от 136 до 426 паллет. На втором складе – на улице Кияшко, 1, находились 833 паллеты, хотя по документам их должно было быть от 2310 до 3080. На третьем складе – на Диагональной, 11, из доставленных "Укрзалізницею" 16 вагонов (480-640 паллет) "потерялось" от 90 до 250. Кроме того, по документам УЗ, в марте 37 вагонов гуманитарной помощи для Запорожской ОВА разгрузили не на официальных складах ОВА, а частным лицам, общественным организациям и некоторым народным депутатам. Информация о судьбе этих грузов и, соответственно, отчетность отсутствует", – подчеркнула Злата Некрасова.

По ее словам, полученные результаты заставили ее направить соответствующие заявления в правоохранительные органы.