Скрыть убийство парню помогала вся семья, а он сбежал в Киев: детали трагедии на Житомирщине

В Житомирской области разыгралась настоящая трагедия: 19-летний киевлянин убил родного дядю, не выдержав его издевательств над родственниками. Парня пытались прикрыть, сначала выдав смерть Вячеслава Каминского за естественную, потом – за самоубийство. Теперь юному убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее о преступлении и что к нему привело, – читайте в материале OBOZREVATEL.

В поселок городского типа Марьяновку Новоград-Волынского района на выходные приехал из Киева 19-летний Андрей. "Он решил проведать стариков. Еще когда Андрюша учился в школе, то на каникулы обязательно приезжал к бабушке и дедушке", – рассказали соседи.

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Там же жил и дядя парня – 49-летний Вячеслав Каминский. Как рассказал источник OBOZREVATEL, он был дважды судим. Последний раз – за убийство, которое произошло в 2005 году в соседнем населенном пункте.

Когда Каминский вышел на свободу – начал терроризировать и соседей, и родных: доставалось и пожилым родителям. Они терпели и молчали – в первую очередь потому, что понимали: будет третья судимость, отправить же "кровиночку" в тюрьму не могли. Однако в этот раз издевательств над родственниками не выдержал племянник Вячеслава.

Рецидивист в тот день снова вернулся прилично выпившим. Андрей поджидал его во дворе с веревкой… Когда парень задушил дядю, то сообщил родным о его смерти. Вместе тело занесли в помещение и стали готовить к погребению.

По данным следствия, сразу после убийства бабушка Андрея позвонила его матери и сообщила о произошедшем. Та, в свою очередь, набрала свою сестру и вместе с ней и гражданским мужем втроем спешно выехала из Киева в Марьяновку. А вот 19-летний Андрей, наоборот, отправился в столицу. Информация об этом есть в Едином реестре судебных решений – правоохранители запросили доступ к данным мобильных операторов.

После этого к старосте Марьяновки пришла сестра погибшего Вячеслава и рассказала о "естественной смерти" брата. Василий Цукоровый говорит, что об убийстве даже не мог подумать: первая мысль – мужчина выпил и упал, или же подвело сердце.

Когда полицейские приехали домой к Каминским, те стали путаться, рассказывая об обстоятельствах произошедшего. Когда на шее Вячеслава правоохранитили заметили странгуляционную борозду (след от удушения), родственники попытались убедить, что случилось самоубийство. Однако вывод судмедэкспертизы был однозначен – произошло убийство.

К расследованию подключились сотрудники Главного управления Нацполиции в Житомирской области. Сбежавшего Андрея оперативники задержали уже в Киеве.

В Марьяновке о парне все отзываются очень хорошо: мол, улыбчивый, спокойный, очень вежливый. Но теперь за убийство родного дяди-тирана ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Сейчас парень находится за решеткой.

Возможно трагедию можно было предотвратить, если бы не круговая порука и молчание всех, кто годами страдал от буйного рецидивиста.