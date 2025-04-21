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Залезла на вагон-цистерну: на Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током

Екатерина Дутик
Криминальные новости
1 минута
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На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током - ребенок вылез на вагон-цистерну

На одной из железнодорожных станций Волыни произошло опасное событие – ребенка поразило током после того, как он вылез на вагон-цистерну. Спасатели помогли снять пострадавшего и передали его медикам.

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Он находился в сознании и был госпитализирован. Об инциденте сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Работники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. Ребенок находится в сознании", – объяснили в ГСЧС.

На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током – в каком состоянии - ГСЧС

Спасатели в очередной раз подчеркнули, что железная дорога не является местом для игр, прогулок или развлечений. Ведь высоковольтные линии представляют смертельную опасность даже без прямого контакта, осязания.

На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током – в каком состоянии

"Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках — берегите их жизнь!" – обратились работники службы к украинцам.

На Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током – в каком состоянии

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