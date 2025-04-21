Залезла на вагон-цистерну: на Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током

На одной из железнодорожных станций Волыни произошло опасное событие – ребенка поразило током после того, как он вылез на вагон-цистерну. Спасатели помогли снять пострадавшего и передали его медикам.

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Он находился в сознании и был госпитализирован. Об инциденте сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Работники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. Ребенок находится в сознании", – объяснили в ГСЧС.

Спасатели в очередной раз подчеркнули, что железная дорога не является местом для игр, прогулок или развлечений. Ведь высоковольтные линии представляют смертельную опасность даже без прямого контакта, осязания.

"Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках — берегите их жизнь!" – обратились работники службы к украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в результате сжигания сухой растительности погибли два человека. Трагедии произошли в Бориспольском и Фастовском районах.

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