Залезла на вагон-цистерну: на Волыни на железнодорожной станции ребенка поразило током
На одной из железнодорожных станций Волыни произошло опасное событие – ребенка поразило током после того, как он вылез на вагон-цистерну. Спасатели помогли снять пострадавшего и передали его медикам.
Он находился в сознании и был госпитализирован. Об инциденте сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Работники железной дороги обесточили линии, а спасатели сняли пострадавшего с вагона и передали медикам. Ребенок находится в сознании", – объяснили в ГСЧС.
Спасатели в очередной раз подчеркнули, что железная дорога не является местом для игр, прогулок или развлечений. Ведь высоковольтные линии представляют смертельную опасность даже без прямого контакта, осязания.
"Дорогие родители, рассказывайте детям о рисках — берегите их жизнь!" – обратились работники службы к украинцам.
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