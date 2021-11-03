Закрыто дело против ветерана АТО из Тернопольщины, который смертельно ранил напавшего на его дом

Национальная полиция закрыла уголовное производство против ветерана АТО Андрея Пекельного. В мае 2021 года он смертельно ранил одного из нападавших, которые пытались ворваться в его дом.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Андрей Федур, защищавший ветерана. По его словам, правоохранители установили, что Пекельный действовал в рамках необходимой самообороны.

Федур добавил, что полицейские тщательно проводили расследование, устанавливали факты и давали им оценку, а прокурор принимал решение согласно собранным доказательствам.

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Напомним, что 2 мая в селе Глещава Тернопольской области пять человек попытались ворваться в дом 24-летнего ветерана АТО Андрея Пекельного. Таким образом с ним решили разобраться из-за замечания, которое мужчина сделал компании во время дискотеки. Одного из дебоширов во время потасовки ветеран ранил ножом и тот скончался от потери крови.

Позднее Пекельному было объявлено подозрение в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой самообороны. Затем суд избрал ему меру пресечение в виде круглосуточного домашнего ареста, которая в итоге была изменена на ночной домашний арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пекельного поддерживали военнослужащие ВСУ, а тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков называл подозрения необоснованными.