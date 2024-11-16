Заключил соглашение со следствием: охранник Тищенко обязался давать показания против нардепа и был освобожден от наказания

Суд признал виновным охранника народного депутата Николая Тищенко Константина Цуберу в незаконном лишении свободы человека, совершенном по предварительному сговору, и пытках. Решением суда мужчине назначено пять лет лишения свободы, но Цубер был освобожден от наказания.

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Об этом говорится в соответствующем приговоре суда. В частности, отмечается, что Цубера заключил соглашение со следствием, обязался давать показания и признал свою вину.

Напомним, что Константина Цуберу обвиняют в нападении на военного в Днепре. По делу также фигурирует депутат Тищенко, который сейчас находится под круглосуточным домашним арестом.

Как отмечено в определении суда, Константину Цубере "окончательно назначено наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде пяти лет лишения свободы", но обвиняемого "освобождают от отбывания назначенного наказания с испытанием" сроком на два года.

То есть обвиняемого уже выпустили из СИЗО на свободу, но окончательно освободят от наказания, если он в течение двух лет не совершит нового уголовного правонарушения. Кроме того, он должен периодически являться для регистрации в орган надзора, сообщать об изменении места жительства, работы или учебы и не выезжать за пределы Украины без согласования.

Согласно документу, Цубера 7 ноября заключил соглашение со следствием о признании виновности и обязался сотрудничать с правоохранителями и "давать обличительные показания против других людей".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне этого года в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в гражданском. Последний оказался военным из спецподразделения ГУР МО Kraken. На него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Комментируя резонансное событие, полиция заявила, что "неизвестные в камуфлированной одежде и балаклавах" нанесли 33-летнему мужчине телесные повреждения и незаконно удерживали его. Госбюро расследований объявило указанным "неизвестным" – депутату и его охраннику – подозрение в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко и его телохранителя отправили под круглосуточный домашний арест в том же июне. Но уже в ноябре народный депутат был замечен свободно гуляющим по улицам Киева. 15 числа суд Киева продлил до 23 декабря меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

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