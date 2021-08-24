Захвата самолета в Кабуле не было, но без инцидентов не обошлось: как все происходило на самом деле

Захвата украинского самолета в Кабуле, о чем ранее сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, на самом деле не было. Однако первый рейс, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, действительно забрал других пассажиров и перевез в другое место.

Об этом в своем Telegram пишет журналист, аналитик Агентства международных исследований Игорь Соловей. "Это полностью ответственность недобросовестной частной авиакомпании, которая работает в Афганистане. Почему и за какие "печеньки" они так поступили – на совести афганского экипажа", – рассказал он.

Журналист также объяснил, что украинские летчики и Украина в целом не имеют к авиакомпании никакого отношения.

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Что касается второго рейса, на момент прибытия украинцев в салоне лайнера уже находились 80 вооруженных афганцев из состава сил правопорядка Афганистана, которые также хотели покинуть страну и наотрез отказались уйти из самолета. Их также пришлось забрать – по прибытию в Украину все они были разоружены украинскими правоохранителями.

А вот третий рейс, военный Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил ВСУ, был полностью организован Украиной. "МИД Украины сумел сделать это без копейки государственных средств. За счет, так сказать, "моральных долгов" некоторых партнеров", – отметил Соловей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле.

Напомним также, 23 августа в "Борисполь" прибыл очередной эвакуационный борт из Афганистана. Ранее Украина согласилась принять часть беженцев из Афганистана "из группы риска", которые сотрудничали со США.