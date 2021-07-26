Задержанный СБУ боевик 'ЛНР' руководил Днепровским вагоноремонтным заводом – СМИ. Фото

Задержанный в апреле Службой безопасности Украины экс-боевик "ЛНР" оказался действующим руководителем "Днепровского завода по ремонту и строительству пассажирских вагонов". Боевик вернулся на подконтрольную Украине территорию из-за конфликта с главарями "ЛНР" и смог занять руководящую должность.

Находясь на территории так званой "ЛНР" он нес службу на блокпостах в Луганской области, написал Цензор.net со ссылкой на собственные источники в СБУ. По данным спецслужбы, задержанный состоял во "Всевеликом войске Донском" с мая по июнь 2014 года.

"В частности, в его задачи входил контроль дежурных на блокпостах, организация проверок проезжающих через блокпосты граждан и обыски автомобилей", – уточнил источник.

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Также, украинские силовики подозревают его в причастности к убийству сотрудника украинской спецслужбы в октябре 2014 года и подрыву моста через Северский Донец.

"Речь идет об убийстве майора СБУ Тимура Гетьманского", – написало издание.

Украинские силовики предполагают, что боевик вернулся на подконтрольную Украине территорию из-за конфликта с главарями "ЛНР".

Теперь ему инкриминируют ст. 258-3 (подозрение в создании террористической организации), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 113 (диверсия) УКУ. Однако издание сообщает, что в квалификации указана лишь одна статья – создание террористической группировки.

Хотя имя подозреваемого силовики не называют, Цензор пишет, что речь идет о руководителе Днепровского вагоноремонтного завода Андрее Анофриеве. Он сам якобы подтвердил свое задержание журналистам. С первого апреля мужчина находится под домашним арестом с электронным браслетом.

Согласно сведениям портала OpenDataUa, на который сослались журналисты, подозреваемый возглавляет "Днепровский завод ​по ремонту и строительству пассажирских вагонов" с 6 ноября 2019 года. Кроме того, с 2014 года он руководил госпредприятием "Укрспецвагон", которое входит в структуру "Укрзализныци".

В реестре публичных лиц указано, что Анофриев баллотировался в Харьковский облсовет от политической партии "Наш Край" в 2015 году, но не прошел. В 2017 году он стал членом правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода.

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