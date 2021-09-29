Задержанный оккупантами в Крыму журналист передал письмо на свободу: его пытали током

Журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко, задержанный оккупантами в Крыму, написал письмо другому журналисту Андрею Цаплиенко. Он передал его через митрополита ПЦУ в Крыму Климента.

Об этом Цаплиенко сообщил в Facebook. Есипенко пишет о пытках, которым подвергался после задержания.

"Меня задержали сотрудники ФСБ и, выбивая "признательные" показания, пытали током и избивали в подвале здания г. Бахчисарая", – рассказал политзаключенный.

По словам Есипенко, в его машину подбросили гранату в лучших традициях КГБ.

Цаплиенко отметил, что журналиста задержали после серии сюжетов для "Радио Свобода".

Видео дня

"В письме Есипенко просит, чтобы его не забывали. После серии громких обменов пленными о малоизвестных заключенных Кремля помнит все меньше людей", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Крыму Владислава Есипенко за то, что он якобы занимался на оккупированном РФ полуострове "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб".

Кроме этого, против Есипенко было возбуждено уголовное дело. Жена задержанного сообщила, что к нему не пускали независимого адвоката.

В Службе внешней разведки Украины прокомментировали задержание журналиста, назвав это пропагандистской акцией.

США осудили незаконный арест украинского журналиста Есипенко в Крыму и назвали его политически мотивированным.