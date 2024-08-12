Задержанный на взятке Хейло оказался кумом Кузяры, подозреваемого в госизмене

Задержанный на взятке сегодня заместитель министра энергетики Александр Хейло является кумом Сергея Кузяры – связанного с предателем Украины Виктором Медведчуком. Информацию об этом сам Хейло ранее подтверждал в СМИ, сообщает изднание "Телеграф".

Видео дня

"В 2013 году Хейло был заместителем директора "Шахты "Краснолиманская". А в ряды основателей одноименной компании входил Сергей Кузяра, подозреваемый в госизмене за торговлю углем с террористическими "Л/ДНР" и содействие террористическим организациям. По данным СМИ, Кузяра также связан общими делами с Виктором Медведчуком. Действующего заместителя министра энергетики Хейло и Кузяру, которого в медиа называют угольным топ-менеджером Януковича-младшего, связывает не только бизнес – они кумовья, что подтверждал и сам Хейло", — пишут журналисты.

Что касается нынешнего дела Хейло, то, по данным источников издания, обыски по делу проходили именно на ГП "Селидовуголь" и ГП "Добропольеуголь".

Издание отмечает, что нынешний директор ГП "Шахта "Краснолиманская" Сергей Кобыляцкий ранее возглавлял ГП "Селидовуголь".

"В материалах дела отмечается, что Хейло привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Этим руководителем добывающего предприятия, по словам источников издания, и может быть Сергей Кобыляцкий, ранее руководивший ГП "Селидовуголь"", - пишет Телеграф.

Также журналисты обратили внимание, что Хейло владел "Селидовским машиностроительным заводом", который является фигурантом уголовного производства (титрами №42014050990000217 от 26.12.2014 года) о завладении бюджетными средствами с последующей конвертацией в наличные деньги за якобы предоставленные товары и услуги шахтам "Красноармейскуголь".

"Также Хейло вел бизнес в оккупированном Крыму. 5 ноября 2014 года Александр Хейло стал соучредителем ООО "Фест Трейд" с регистрацией на тогда уже захваченном россиянами Крымском полуострове. Однако сам замминистра это отрицал. По информации Общественного совета добросовестности, Хейло неоднократно посещал оккупированный Крым вместе с женой судьей Яной Хейло, а одна из этих поездок длилась более двух месяцев", - отмечает автор публикации.