Хіба ж мати винувата, що дитина дурнувата. Эта поговорка идеально иллюстрирует ситуацию с взятым в плен российским полковником, которого задержали наши воины из 24-й механизированной бригады.

Ситуация следующая. В четверг 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, российский подполковник шестого мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе, Андрей Косяк, вышел на позиции 24-й бригады ВСУ на участке разведения в Золотом. Он подумал, что раз он будет в каске СЦКК, как якобы сотрудник Совместного центра контроля и координации, то его не тронут, а он сможет по наглому провести разведку.

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Косяк перепутал военную хитрость с тупостью.

Но наши воины взяли его в плен. Не помогли каска и понты. А когда при досмотре его телефона нашли видео, что этот Косяк принимает участие в стрельбе из миномета по украинским позициям, то это помогло российскому подполковнику осознать, что он не прав, что он идиот, что он фаворит на премию Дарвина в этом году. Поэтому он быстро признался в терроризме и просит о снисхождении украинского правосудия.

У кремлядей это вызвало истерику и она начали буянить. И даже обратились за поддержкой своей позиции в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. Но ОБСЕ сообщила, что не было зафиксировано никаких нарушений со стороны Украины. ОБСЕ не видят в этой ситуации ничего, что они могли бы внести отчет, как нарушение. Это значит, что задержание тупого и наглого Косяка – это косяк россиян и обоснованные действия наших военных.

В общем, подвожу итог. Феерический идиот, в звании российского подполковника отправился на нашу территорию для разведки с видеодоказательствами на телефоне того, что он занимался терроризмом на Донбассе. И пополнил теперь обменный фонд. Единственная проблема, о которой говорят военные, так это то, что Косяк уже третьи сутки ходит под себя. Без остановки. И имодиум не помогает. Переживает, видимо, российский отважный военный. Поэтому и не может остановиться.

А я хочу поддержать предложение Юрия Бутусова о награждении государственными наградами всех причастных к задержанию российского террориста-подполковника. Защитники Украины достойны награды. Теперь посмотрим на реакцию Зеленского.

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