Задержали в рабочем кабинете: СБУ разоблачила российского агента в ''Укроборонпроме'', который корректировал обстрелы Киева. Фото и видео

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали сотрудника госпредприятия "Укроборонпром", который работал на военную разведку страны-агрессора РФ. Мужчина "сливал" врагу информацию о вооружении, которое получают Вооруженные силы Украины, и корректировал обстрелы украинской столицы.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Предателя задержали в его рабочем кабинете.

Известно, что агент получил от кураторов задачу устроиться на работу в украинскую оборонную компанию, что дало ему возможность собирать разведывательные данные в пользу РФ. Установлено, что от работника одного из ведущих предприятий, которое входит в структуру "Укроборонпрома", россияне получали информацию о вооружении, получаемом подразделениями ВСУ, которые держат оборону на востоке и юге.

Кроме этого, предатель информировал оккупантов о последствиях их обстрелов Киева. Для этого мужчина после ударов по столице ездил по городу и фотографировал последствия прилетов.

Все собранные данные агент отправлял через анонимные мессенджеры представителю РФ, который в свою очередь передавал информацию российским разведчикам.

Сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию злоумышленника, во время обыска у него обнаружили средства связи с материалами, подтверждающими его преступную деятельность.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила агента государства-террориста России, который "сливал" информацию о расположении Вооруженных Сил Украины в Харькове для корректировки ракетных ударов.

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