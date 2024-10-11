Задержали нарушителя, напавшего на инспекторку парковки в Киеве: какое наказание грозит водителю. Фото

Полиция разыскала напавшего на столичного инспектора по парковке. Нарушитель задержан, уже начато уголовное производство.

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Об этом сообщила полиция Киева. Как отметили правоохранители, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 350 УК Украины – угрозы и насилие в отношении должностного лица. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в центре Киева водитель, припарковавшийся с нарушениями, внезапно напал на инспектора по парковке. Причем злоумышленник не только обещал женщине сломать нос, но и несколько раз ударил ее.

Это происходило на ул. Пирогова, 9. Инспектор по парковке городского отдела контроля за соблюдением правил остановки обнаружила нарушение правил стоянки, совершаемое автомобилем "Тойота". Женщина сделала водителю замечание и попросила его перепарковаться, но тот отказал.

"Когда инспектор начала оформлять нарушение, водитель набросился на нее с кулаками, нанеся телесные повреждения", – отметили правоохранители.

В свою очередь в КГГА добавили, что водитель автомобиля мешал работе инспекторки, оскорблял ее, угрожал и даже нанес несколько ударов по ногам и руке.

На записи видно, что мужчина обещал женщине сломать нос и нецензурно выражался в ее сторону.

В Шевченковское управление полиции информация о правонарушениях поступила в 10:00. Полицейские оперативно установили местонахождение 54-летнего водителя и задержали его.

Напомним, что также в Киеве был замечен очередной "герой парковки". Водитель автомобиля Mercedes оставил свою машину возле МегаМаркета сразу на двух местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

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