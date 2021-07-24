Россия в жалобе в ЕСПЧ обвинила Украину в гибели малайзийского Боинга, в давлении на СМИ, притеснении русских и гибели мирных граждан. В тот же день Россия, вопреки запрету ЕСПЧ, выдала Лукашенко бойца MMA Алексея Кудина

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в которой обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. "Наконец-то!" - восторженно закричал телевизор. "Давно пора!" - откликнулась патриотическая общественность.

Россия обвиняет Украину в крушении Боинга компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, дискриминации русскоязычных, а также российских компаний и предпринимателей, преследовании инакомыслящих, давлении на СМИ, поощрении националистов, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах, нападениях на дипломатические представительства, гибели мирного населения, массовых похищениях и пытках жителей Донбасса, а также "мести" Крыму через перекрытие пресной воды.

С этого года подачей жалоб в ЕСПЧ от России занимается не Минюст, как раньше, а Генпрокуратура. И вот именно этот орган подал жалобу на Украину. И объяснил, зачем он это сделал. По заявлению Генпрокуратуры:

"Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека". Конец цитаты.

Прокуратура – орган приметный. Государство часто предъявляет этот свой орган гражданам, поэтому граждане знают его как облупленного. В том числе и то, как именно путинская Россия в целом и вот этот ее орган в частности выступает за идеалы демократии, прав и свобод человека. Например, в деле "Трех китов", когда прокуратура крышевала криминальный бизнес, а всякий, кто пытался ему помешать, погибал при странных обстоятельствах, как это случилось с Юрием Щекочихиным. Можно еще генпрокурора Чайку вспомнить и его семейство, побратавшееся с бандой Цапков. В общем, забавное заявление от Генпрокуратуры.

Наиболее поражающая часть жалобы – обвинение Украины в гибели малайзийского Боинга. Это на фоне того, что год назад правительство Нидерландов обратилось в ЕСПЧ с иском к России в связи с её ролью в катастрофе малайзийского лайнера. По мнению правительства Нидерландов, рейс МН17 был сбит ЗРК "Бук", принадлежавшим России, и правительство России несёт ответственность за смерти пассажиров и членов экипажа.

9 марта 2020 года в Амстердаме начался суд по делу о катастрофе рейса MH17. Трое обвиняемых – граждане РФ: Игорь Гиркин (Стрелков), полковник запаса ФСБ, Сергей Дубинский, старший офицер ГРУ армии России в отставке. Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России. Один – гражданин Украины, российский наемник Леонид Харченко, командир разведподразделения ГРУ ДНР. Вина России в гибели пассажиров малайзийского Боинга полностью доказана и на этот счет в мире есть консенсус.

Россия обвиняет Украину в том, что она не закрыла свое небо, когда Россия на нее напала, притащила на ее территорию своих бандитов, свои Буки и стала уничтожать все, что движется по земле и по небу. Андрей Романович Чикатило не сообразил, ему надо было подать иск к своим жертвам, наверняка кто-то из них ходил в короткой юбке через лесополосу, нарушая тем самым общественную мораль и провоцируя впечатлительных граждан на изнасилование.

Все остальные части жалобы тоже из того же ряда, в стилистике Шарикова – "это Зинка взяла". Все перечисленное в российской жалобе – прямые следствия российской агрессии. Обвинять в этом Украину – демонстративная, публичная бесстыжесть.

Есть в этой жалобе и вообще загадочные фрагменты, например о гибели российских граждан.

"В период с июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан — местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России",— говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры. Между тем публично о трагических случаях с российскими пограничниками и таможенниками никогда не сообщалось, если не считать перестрелки на границе Украины с Крымом пятилетней давности. А случай гибели мирного россиянина вследствие боев в Донбассе широко известен только один: это житель окраины Донецка — города в Ростовской области, который окружен украинской территорией с трех сторон. Снаряд, выпущенный одной из сторон конфликта, попал прямо ему во двор, и мужчину убило осколками. Откуда взялось "значительное количество российских граждан" непонятно. Разве что в число "мирных российских граждан", погибших в Украине прокуратура включит таких как Моторола…

Что стало реальными причинами, по которым Россия решила перейти в наступление на международно-правовом фронте? Очевидно, что дела на этом фронте для России складываются катастрофически. Нет ни малейших сомнений, что вина России в гибели почти 300 неповинных людей в малайзийском Боинге доказана, всем миром признана и России придется нести ответственность.

В январе этого года Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу о систематических нарушениях прав человека в Крыму, поданную Украиной против России.

Украина подала в ЕСПЧ против России почти 10 жалоб. Еще несколько жалоб против России подала Грузия. По части этих жалоб решения еще нет, но будут и в ряде случаев эти решения станут обвинениями России, что в совокупности сделает имидж путинской России как международного преступника официально признанным.

Неизбежность катастрофического поражения на международно-правовом фронте вынуждает Россию пойти путем Остапа Бендера - безнадежно проигрывая партию, швырнуть шахматную доску в керосиновую лампу и сбежать с турнира. То есть, пока будет тянуться процедура, можно всласть покуражиться, потроллить Украину, а потом, когда в приеме жалобы будет, скорее всего, отказано, устроить грандиозный скандал с обвинениями ЕСПЧ в предвзятости и выйти, наконец, из всех этих европейских правовых конструкций, тем более, что принятая на пеньках Конституция позволяет их решения не исполнять.

История любит хорошую шутку. Одновременно с подачей ябеды на Украину в ЕСПЧ Россия экстрадировала в Минск бойца ММА Алексея Кудина. Делать это России запретил ЕСПЧ и Россия этот запрет демонстративно проигнорировала. В ночь с 21 на 22 июля Алексея Кудина перевезли из СИЗО в Зеленограде в аэропорт Шереметьево, а оттуда доставили в Минск. В Беларуси Кудин обвиняется в нападении на милиционера в ходе августовских протестов 2020 года, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Алексей Кудину заслуженный мастер спорта Беларуси, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу, трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и победитель открытого чемпионата России по ММА. В Россию он прибыл для участия в соревнованиях по приглашению российских спортивных организаций и под их гарантии.

В январе 2021 года его арестовали по запросу белорусской стороны и поместили в СИЗО Зеленограда. До этого Кудин попросил в России политическое убежище. Защита Кудина ходатайствовала об отказе экстрадиции спортсмена, поскольку в Беларуси его жизни и здоровью может угрожать опасность. Суд обратился в российский МИД, и в ответ там сообщили, что в консульство России в Минске никто из белорусов на пытки не жаловался, а всем разговорам о пытках в лукашенковских тюрьмам не надо верить, потому что их ведут политически ангажированные люди.

После этого московский областной суд принял решение об экстрадиции Алексея Кудина.

В этот же день Европейский суд по правам человека потребовал остановить экстрадицию, ссылаясь на собственное правило номер 39. Согласно этому документу, Кудина нельзя было экстрадировать до тех пор, пока ЕСПЧ не изучит его дело и не примет решение: грозят ему в Минске пытки или нет. Россия, как и было сказано, это решение демонстративно проигнорировала. И в тот же день обратилась в тот же самый проигнорированный ею ЕСПЧ с жалобой на Украину…

Когда историки будущего будут выяснять, куда делась Россия, одним из многочисленных шагов к ее распаду будет вот эта бесстыжая кляуза в ЕСПЧ, организованная для того, чтобы устроить сначала пиар, потом скандал, а затем выйти окончательно из международного правового поля. В сегодняшнем мире вне этого поля может существовать такая страна, как, например КНДР, а Россия для такого существования слишком велика и слишком сильно интегрирована в мировое экономическое пространство.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.