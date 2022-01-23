Орки начали раскидывать по разнообразным "источникам" видео и фото военнослужащих США из ССО, находящихся якобы на линии фронта на Донбассе. Правда, как всегда палятся на ровном месте, в мелочах и деталях. Ну, то такое.

Видео дня

А вот намного интереснее, зачем они это делают?

Если вспомнить последние завывания орков о якобы подготовке Украиной неких ужасных и злодейских "провокаций" против "мАладыГ рЫЦпублик" и всесторонней поддержки этих преступных замыслов хунты со стороны США и Великобритании, то я бы на месте Пушилы и его нижестоящих приматов таки напрягся.

Завалить парочку "государственных деятелей Бомбаса" для запоребриковых орков – плёвое дело, особенно если это надо для красивой картинки и повода. Намного сложнее – вмазать в эту х*рню Украину и США, ибо в это мало кто с бухты-барахты поверит.

А вот ЗАРАНЕЕ сбацать "неопровержимые доказательства" участия США в провокациях против "свободолюбивАГА нароТа Бомбаса" – вполне возможно. Тогда вполне можно вопить и об американской агрессии.

Мило!!!

Думаю, это добавит новых черт и красок в суть и содержание переговоров между США и РФ, которых так жаждут в Кремле.