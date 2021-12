Со вчерашнего вечера практически каждое российское и пророссийское СМИ и информационная площадка цитировали статью британского издания Daily Star о том, что Россия планирует на 24 декабря вторжение в Украину. Именно для этого она скопила 100 тысячную группировку у наших границ.

Эту информацию издание получило из "надёжного" источника в разведке.

Что же… Разберёмся в ситуации без лишних эмоций?

Тот факт, что эта статья стала очень популярной среди российских и пророссийских СМИ, уже могло бы сказать о многом и даже больше, но всё же, хотел бы обратить внимание на то, что она написана из слова некоего "источника" в разведке, заслуживающего доверия. Про эти "источники заслуживающие доверия" я писал уже не единожды и каждый раз когда вижу такие пояснения появления данной информации, уже сомневаюсь в её достоверности на 99% и никогда в этом не ошибаюсь. Ещё ни один "источник, заслуживающий доверия", на моей памяти, не оправдал моего доверия.

Но, всё же, для начала я бы хотел отнестись к данной статье исключительно с профессиональной позиции, а именно – насколько реальна угроза?

Отмечу, что Россия увеличивала численность своей группировки у границ с Украиной на протяжении всего ноября и декабря, что должно настораживать и повышать боевую готовность. На сегодняшний день численность российской группировки превышает 100 тыс человек. Но, для осуществления успешных, именно успешных, а не самоубийственных, наступательных действий этого количества ВС РФ недостаточно. Для успешного вторжения численность не должна быть меньше 150-175 тыс личного состава.

С другой стороны, численность в 100 тыс достаточна для проведения гибридных операций ограниченным сухопутным контингентом, аналогично той, что была предпринята Россией в 2014 году. Но и в таком случае успешность её минимальна, поскольку ВСУ по состоянию на 2021 это не ВСУ образца 2014 года. К тому же, важную роль играет фактор готовности армии к вторжению, в то время как у России напрочь отсутствует фактор неожиданности.

Таким образом, создаётся впечатление, что эта статья была опубликована для того, чтобы повысить просмотры изданию на шок-контенте накануне Рождества и количество покупаемых газет. Или?

На самом деле, если прочитать статью посвящённую вторжению России в Украину на Рождество по Юлианскому календарю, то самому вторжению в ней уделено внимание всего в двух строках. Первой строкой является шокирующий своим содержанием заголовок, а второй строкой – само сообщение о вторжении в тексте статьи. Весь остальной текст посвящён тому, что Великобритания не будет отправлять своих солдат в Украину, равно как и НАТО, поскольку Украина не является членом альянса.

То есть, статья не рассказывает детально о вторжении в Украину на 24 декабря, а ретранслирует то, о чём говорилось в последние недели, относительно присутствия иностранных контингентов на территории нашей страны. И из этого вырисовывается очень интересная картина.

Статья, про вторжение, посвящена целиком и полностью не вторжению, а тому, что и так было прекрасно известно и то, что в настоящее время для Украины, на мой взгляд, не так важно – отсутствию иностранных контингентов помощи. И, удивительно, но как же этот нарратив идеально вписывается в концепцию российской пропаганды последних дней – Запад бросил Украину перед лицом угрозы со стороны России. Именно этим нарративом оперируют российские марионетки в информационном пространстве Украины, стараясь максимально деморализовать и дестабилизировать социально-общественную обстановку в стране.

Напомню, что ранее, в статье "Британский спецназ едет спасать Украину от России или источники „заслуживающие доверие“ на связи!" я уже имел возможность разбирать непрофессиональный подход британских журналистов в подаче информации, когда из "надёжных источников" корреспонденту Sunday Mirror стало известно об "отправке" в Украину британского спецназа SAS.

На мой взгляд, Daily Star продолжил эту традицию, удивлять и шокировать своих читателей. В свою очередь, автор статьи, Sean Rayment, пишет не только про британскую армию, но и про браконьерство, опыты и издевательства над животными, а так же про… инопланетян, регулярно похищающих британцев. Согласитесь, очень странный симбиоз интересов для человека, всерьёз относящегося к военной теме.

Что в итоге?

Статья Daily Star не обладает достаточным фактажом, чтобы ей верить. Статья Daily Star написана непрофессионально, игнорируя специфические для подобной тематики нюансы. Статья Daily Star написана не столько о готовящемся вторжении в Украину, сколько о том, что Украина не получит военной поддержки от стран Запада. Статья Daily Star стала одной из наиболее популярных за прошедшие сутки в новостных лентах российских и пророссийских СМИ.

С учётом всех этих фактов, как вы думаете, какой можно сделать вывод о характере данной статьи, особенно с учётом того, что российская дипломатия сейчас завязана исключительно на давлении и шантаже Запада, посредством наращиваемой военной силы у границ Украины?

Является эта статья заказной или просто полёт фантазии Шона Рэймента, сложно сказать, но то, что она не заслуживает доверия – это факт. Проблема лишь в том, что её запустили сначала в российский информационный сегмент, а теперь уже, с утра этого дня, в украинский. Повышения нервозности и психологического давления в обществе – это тоже элемент войны. Намеренно или нет Daily Star сыграла в этом процессе услуживающую роль для России, сказать сложно. Но, точно очень многих издание подставило своим сомнительным материалом – это тоже факт.

И под конец. Keep Calm and Carry On. Верьте в ВСУ!