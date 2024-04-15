За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

В Европе социальные службы изымают детей у украинских беженцев. Таких случаев – сотни. Причины разные: от незнания тамошних законов нашими согражданами до ненадлежащего, по европейским меркам, обращения родителей с детьми.

Однако европейские правила далеко не всегда идут на пользу самим украинским детям. Ребенок и так переживает огромный стресс из-за того, что его забирают у родителей, так потом еще и нередко приходится переезжать из одной приемной семьи в другую.

Девочка, сменившая три семьи

Во вторник, 16 апреля, состоится судебное заседание в Великобритании, на котором будет решаться судьба 10-летней Златы – дочери 34-летней украинской модели XL, блогерши, участницы шоу Виктории Щелко. Еще 29 сентября 2023 года полиция вместе с социальными службами этой страны отобрала у украинки, которая приехала сюда, чтобы скрыться от войны, единственную дочь.

С тех пор Виктория только раз могла пообщаться со Златой, а девочка успела поменять три приемные семьи. По словам ее матери, девочку в первой семье оскорбляли, вторая семья от нее отказалась. Сейчас она живет в семье из Уганды, воспитывающей пятерых детей. Виктории не разрешали передать дочери даже ее вещи, она не может общаться с ней ни в соцсетях, ни по телефону.

Виктория на своей странице в Instagram выкладывает видео, где рассказывает о своей борьбе за дочь. По ее словам, еще в марте 2022 года вместе со Златой они поехали в Германию, где получили статус временной защиты.

Впоследствии украинка решила переехать в Лондон, однако самостоятельно арендовать жилье она не смогла и обратилась в социальные службы. Сначала им предоставили комнату в хостеле, буквально кишащую клопами.

Мать с дочерью вернулись в Германию. Позже им поступило предложение о жилье в Лондоне, и они снова отправились туда. Однако сначала это была пристройка, где стены были покрыты плесенью. А потом соцслужба дала им направление снова в тот же хостел, в ту же комнату с клопами.

Женщина арендовала номер в гостинице и вела переговоры с соцслужбой, просила предоставить документ, что в комнате хотя бы провели отделку от клопов.

29 сентября вечером представительница социальной службы потребовала, чтобы Виктория с дочерью немедленно отправлялись в хостел. А затем в номер вошли полицейские. Злату забрали, а Викторию скрутили.

Ее обвиняют в том, что дочь не училась (хотя она училась в Германии), а также, что ребенок может остаться на улице, поскольку мать отказывается идти в хостел.

Изъяли сотни украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам детей Дмитрий Лубинец заявил, что социальные службы европейских стран по состоянию на 31 декабря 2023 года изъяли 255 детей.

Больше всего в Германии – 71 случай, Польша – 33, Италия – 25, Чехия – 24, Швеция – 17.

По данным на 1 марта этого года, в офисе есть 74 обращения по изъятию 176 детей.

Забирают их по разным причинам. Первая: в Европе иначе трактуют статус опекуна. К примеру, бабушка, приехавшая туда с внуками, не считается законной представительницей детей. Там могут подать на нее в суд и установить детям совсем другого опекуна. Такой случай был в Италии в 2022 году, когда бабушка приехала туда с внучкой, занимавшейся велоспортом. Мать девочки с младшей дочерью остались в Германии, где они получили статус временной защиты. Никто не мог предположить, что у родной бабушки службы Италии заберут ребенка.

Вторая причина – разночтения в подходе к оформлению документов. У нас статус опекуна дают спецслужбы, а в ЕС это решает суд.

Третья причина – различия в методах воспитания и обращении с детьми. Если мать повысила голос на ребенка или дала ему пощечину, его могут немедленно забрать и уже потом будут разбираться.

Италия не отдает украинских сирот

С начала полномасштабного вторжения Чинадиевский детдом (Закарпатье) не может вернуть 26 своих воспитанников из Италии, в частности таких регионов, как Сицилия и Калабрия. Эта страна категорически отказывается возвращать украинских сирот на родину.

Как рассказала OBOZ.UA директор детдома Светлана Софилканич, после 24 февраля к ним в детский дом перевели воспитанников с оккупированных территорий. А часть их детей отправили в Италию на оздоровление.

Однако итальянские суды не признали опекунами украинских законных представителей и назначили им своих итальянских. А те уже действовали, как считали нужным.

В итальянских семьях этих детей пугают войной в Украине и врут им, что Закарпатье бомбят.

"У нас нет никакого доступа к нашим детям, мы не знаем, где они находятся, в каких условиях живут. Нашего консула к ним не пускают. Италия заявила, что оставляет наших детей у себя до конца войны. Но мы ничего не знаем об их состоянии. Туда поехал приемный отец с сыном, чтобы встретиться с дочерью, чтобы брат и сестра могли увидеться. Но их вообще не пустили к девочке!" – рассказывает она

По словам директора детдома, эту проблему должно решать руководство страны.

"Нас Национальная сервисная служба, Министерство социальной политики и Офис омбудсмена обязали мониторить, как живут дети в Италии. А как мы можем это делать, если никого к ним и близко не подпускают? Из тех регионов только поступают сообщения, что с детьми все нормально. Но мы не можем этого проверить. Им даже не дают общаться с друзьями", – объясняет директор детского дома.

Решать проблему по каждому ребенку нужно в итальянском суде, а для этого придется нанимать местных адвокатов. У государственного детского дома таких средств нет. Что будет с 26 украинскими детьми после окончания войны – неизвестно.