УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

Марина Петик
Расследования
4 минуты
8,3 т.
За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

В Европе социальные службы изымают детей у украинских беженцев. Таких случаев – сотни. Причины разные: от незнания тамошних законов нашими согражданами до ненадлежащего, по европейским меркам, обращения родителей с детьми.

Однако европейские правила далеко не всегда идут на пользу самим украинским детям. Ребенок и так переживает огромный стресс из-за того, что его забирают у родителей, так потом еще и нередко приходится переезжать из одной приемной семьи в другую.

Девочка, сменившая три семьи

Во вторник, 16 апреля, состоится судебное заседание в Великобритании, на котором будет решаться судьба 10-летней Златы – дочери 34-летней украинской модели XL, блогерши, участницы шоу Виктории Щелко. Еще 29 сентября 2023 года полиция вместе с социальными службами этой страны отобрала у украинки, которая приехала сюда, чтобы скрыться от войны, единственную дочь.

С тех пор Виктория только раз могла пообщаться со Златой, а девочка успела поменять три приемные семьи. По словам ее матери, девочку в первой семье оскорбляли, вторая семья от нее отказалась. Сейчас она живет в семье из Уганды, воспитывающей пятерых детей. Виктории не разрешали передать дочери даже ее вещи, она не может общаться с ней ни в соцсетях, ни по телефону.

За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

Виктория на своей странице в Instagram выкладывает видео, где рассказывает о своей борьбе за дочь. По ее словам, еще в марте 2022 года вместе со Златой они поехали в Германию, где получили статус временной защиты.

Впоследствии украинка решила переехать в Лондон, однако самостоятельно арендовать жилье она не смогла и обратилась в социальные службы. Сначала им предоставили комнату в хостеле, буквально кишащую клопами.

Мать с дочерью вернулись в Германию. Позже им поступило предложение о жилье в Лондоне, и они снова отправились туда. Однако сначала это была пристройка, где стены были покрыты плесенью. А потом соцслужба дала им направление снова в тот же хостел, в ту же комнату с клопами.

За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

Женщина арендовала номер в гостинице и вела переговоры с соцслужбой, просила предоставить документ, что в комнате хотя бы провели отделку от клопов.

29 сентября вечером представительница социальной службы потребовала, чтобы Виктория с дочерью немедленно отправлялись в хостел. А затем в номер вошли полицейские. Злату забрали, а Викторию скрутили.

Ее обвиняют в том, что дочь не училась (хотя она училась в Германии), а также, что ребенок может остаться на улице, поскольку мать отказывается идти в хостел.

За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

Изъяли сотни украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам детей Дмитрий Лубинец заявил, что социальные службы европейских стран по состоянию на 31 декабря 2023 года изъяли 255 детей.

Больше всего в Германии – 71 случай, Польша – 33, Италия – 25, Чехия – 24, Швеция – 17.

По данным на 1 марта этого года, в офисе есть 74 обращения по изъятию 176 детей.

Забирают их по разным причинам. Первая: в Европе иначе трактуют статус опекуна. К примеру, бабушка, приехавшая туда с внуками, не считается законной представительницей детей. Там могут подать на нее в суд и установить детям совсем другого опекуна. Такой случай был в Италии в 2022 году, когда бабушка приехала туда с внучкой, занимавшейся велоспортом. Мать девочки с младшей дочерью остались в Германии, где они получили статус временной защиты. Никто не мог предположить, что у родной бабушки службы Италии заберут ребенка.

Вторая причина – разночтения в подходе к оформлению документов. У нас статус опекуна дают спецслужбы, а в ЕС это решает суд.

Третья причина – различия в методах воспитания и обращении с детьми. Если мать повысила голос на ребенка или дала ему пощечину, его могут немедленно забрать и уже потом будут разбираться.

Италия не отдает украинских сирот

С начала полномасштабного вторжения Чинадиевский детдом (Закарпатье) не может вернуть 26 своих воспитанников из Италии, в частности таких регионов, как Сицилия и Калабрия. Эта страна категорически отказывается возвращать украинских сирот на родину.

За полгода поменяла три приемные семьи: почему в Европе у украинских беженцев забирают детей

Как рассказала OBOZ.UA директор детдома Светлана Софилканич, после 24 февраля к ним в детский дом перевели воспитанников с оккупированных территорий. А часть их детей отправили в Италию на оздоровление.

Однако итальянские суды не признали опекунами украинских законных представителей и назначили им своих итальянских. А те уже действовали, как считали нужным.

В итальянских семьях этих детей пугают войной в Украине и врут им, что Закарпатье бомбят.

"У нас нет никакого доступа к нашим детям, мы не знаем, где они находятся, в каких условиях живут. Нашего консула к ним не пускают. Италия заявила, что оставляет наших детей у себя до конца войны. Но мы ничего не знаем об их состоянии. Туда поехал приемный отец с сыном, чтобы встретиться с дочерью, чтобы брат и сестра могли увидеться. Но их вообще не пустили к девочке!" – рассказывает она

По словам директора детдома, эту проблему должно решать руководство страны.

"Нас Национальная сервисная служба, Министерство социальной политики и Офис омбудсмена обязали мониторить, как живут дети в Италии. А как мы можем это делать, если никого к ним и близко не подпускают? Из тех регионов только поступают сообщения, что с детьми все нормально. Но мы не можем этого проверить. Им даже не дают общаться с друзьями", – объясняет директор детского дома.

Решать проблему по каждому ребенку нужно в итальянском суде, а для этого придется нанимать местных адвокатов. У государственного детского дома таких средств нет. Что будет с 26 украинскими детьми после окончания войны – неизвестно.