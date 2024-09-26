Отслеживают авто военных и поджигают: как наказывают исполнителей и организаторов преступлений против ВСУ

В Украине задерживают преступников, которые поджигают автомобили военнослужащих. В Реестре судебных решений можно увидеть десятки таких дел в разных регионах страны. Как правило, исполнители – люди, которым нужны "легкие деньги": алко- или наркозависимые, встречаются и несовершеннолетние. Их быстро задерживают, "заработанное" они чаше всего не успевают даже получить. Да и платить им никто особо никто не собирается.

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А вот сроки, которые грозят таким "заробитчанам", вполне реальны – до восьми лет лишения свободы. А организаторам – и вовсе пожизненное заключение.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Выслеживают военные авто и ночью поджигают

Несовершеннолетний житель села Новоалександровка Одесской области, который вместе с двумя взрослыми 17 сентября поджег автомобиль пограничника прямо на стоянке ГПСУ, был взят под стражу на два месяца. Правда, суд разрешил в случае внесения залога около 212 тысяч гривен, отпустить несовершеннолетнего до заседания.

В деле описывается, как подросток вместе с двумя взрослыми мужчинами купили пустой пластиковый баллон, на заправке заполнили его бензином, а около 24 часов облили джип пограничника и подожгли. Причем все это снимали на видео для российских кураторов.

Также в Одесской области двое местных жителей увидели автомобиль "Мазда" с иностранными номерами камуфляжного темно-зеленого цвета. И решили его поджечь, а видео отправить своему куратору.

Поздно вечером 7 июля они вернулись на стоянку авто уже с бутылем с горючей смесью. Один облил лобовое стекло и поджег, второй снимал все на видео, которое потом передали куратору, надеясь получить хорошее "вознаграждение".

Уже 19 июля парочку задержали. Обоим предъявили подозрение по ч. 1 ст. 114 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) и ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Обвиняемые до сих пор находятся в СИЗО, идет следствие.

В той же Одесской области 16 июля злоумышленник ночью заприметил на объездной дороге автомобиль "КИА Соренто" на иностранной регистрации камуфляжного серо-зеленого цвета.

Поздно вечером мужчина запасся пластиковой бутылкой с горючей смесью, пришел на место стоянки автомобиля, облил его лобовое стекло и поджег. Все свои действия он снял на видео, надеясь получить за это деньги. На следующий же день его задержали. С тех пор поджигатель находится в СИЗО, идет следствие. Ему также грозит до восьми лет лишения свободы по ч. 1 ст. 114 УК Украины.

Следует отметить, что подобных преступлений в Одессе совершается немало. Так 17 июля еще один злоумышленник заметил в Одессе сразу два военных автомобиля – Nissan Patrol и Nissan Datsun.

Решив, что он сможет "хорошо заработать", поздно вечером мужчина вернулся на место стоянки и поджег сразу два автомобиля, которые принадлежали военной части. Все совершенное он снял на видео.

Но уже на следующий день его задержали. Теперь он находится под стражей и дает показания. Ему также грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе задержали шестерых молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые работали доставщиками еды. Они сами в Telegram искали "заказчика" для поджога авто. И нашли. На счету у них 15 уничтоженных автомобилей. Теперь им грозит провести восемь лет в тюрьме.

Поджигают авто, трансформаторы и релейные шкафы

В Днепропетровской области в селе Томаковка ищут преступников, которые подожгли еще один автомобиль военного. Произошло это 24 августа около 3 часов ночи. Тогда в отделение полиции поступило сообщение, что горит автомобиль.

Следователи выяснили, что злоумышленник в районе пожара мог пользоваться услугами одного из операторов мобильной связи. Теперь через суд просят предоставить разрешение на доступ к определенным документам оператора.

Горят авто и в Киевской области. Так один из жителей Киевщины находил людей, которые готовы были ради "легких денег" пойти на преступление. Одному из них он пообещал 15-20 тысяч гривен за то, что в Бортничах под Киевом найдет автомобили ТЦК. После этого нанятый человек должен был разведать пути отступления.

Ночью с бутылкой зажигательной смеси он должен был прийти на стоянку и поджечь авто. Все снять на телефон, куда установлена специальная программа – снимает видео и фиксирует геолокацию.

Также злоумышленник в июле этого года подыскал еще одного "нуждающегося". Ему он поручил найти работающий трансформатор, который, по его словам, "должен обязательно гудеть". Также он поручил найти распределительную станцию. Вскоре исполнитель прислал в Telegram видеозапись этой станции на одном из перекрестков в Киеве, сделанную в специальном приложении с указанием геолокации.

12 августа организатора поджогов арестовали. Ему предъявили подозрение по ч. 1 ст. 114 УК Украины, а также по ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовному правонарушению), ч. 2 ст. 113 (диверсия во время военного положения). Виновнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Соломенского района Киева защита обвиняемого просила не брать его под стражу без права внесения залога, а отправить под домашний арест. Сам обвиняемый в суде говорил, что якобы "не знал к каким последствиям все это могло привести".

Но судья к просьбам защиты не прислушался и отправил организатора поджогов на два месяца в СИЗО без права внесения залога.

Как признают сами следователи, которые ведут подобные дела, работа над сбором и обработкой доказательств очень кропотливая и длительная. Активные поджоги авто по просьбе российских или пророссийских кураторов в Украине начались с зимы 2023/2024 года. Чаще всего горят машины в Одесской, Харьковской областях и в Киеве.

Многие задержанные по этим делам сейчас находятся в изоляторах временного содержания, их дела ведет СБУ. Поэтому рассмотрение дел в судах и вынесение приговоров следует ожидать в конце этого года. Однако уже есть и первые приговоры. Так в Киеве к восьми годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину. Он поджег 10 военных автомобилей на Лесном массиве столицы. Обвиняемый заявил, что "действовал не ради денег, а по собственной инициативе из-за ненависти к ВСУ, и ко всем, кто защищает Украину".