За парламентской ВСК спрятали многомиллиардную схему дерибана имущества профсоюзов, – Сергей Рудык

Подполковник ВСУ, представитель Федерации профсоюзов в Верховной Раде, народный депутат Сергей Рудык обвинил парламентскую ВСК по расследованию возможных нарушений с гуманитарной помощью в разработке схемы незаконной передачи имущества профсоюзов другим лицам. Речь идет о миллиардах гривен.

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Об этом Сергей Рудык написал в Facebook. Он обращает внимание, что членами Временной следственной комиссии являются исключительно представители фракции "Слуга народа" и двое – из бывшей ОПЗЖ. Депутат обнародовал соответствующий документ.

Среди основных задач ВСК числится расследование обстоятельств использования имущества, которое находится в ведении Федерации профсоюзов Украины, с целью дальнейшего его использования "для потребностей внутриперемещенных лиц и обеспечения других потребностей государства" (п. 3 основных задач ВСК).

"За нейтральным названием Комиссии спрятали многомиллиардную схему дерибана имущества", – убежден депутат.

Сергей Рудык подчеркнул, что имущество профсоюзов – это многочисленные санатории, профилактории и дома отдыха. А также Дом профсоюзов на Майдане. Итак, речь идет об огромных средствах – о миллиардах гривен.

"Сначала это имущество хотели "отжать" Табачник и Янукович, но не успели. Сейчас снова, под шумок, расписали схему передачи имущества профсоюзов государству, прикрываясь внутренне перемещенными лицами", – подчеркнул Рудик.